Tesla Model Y : son prix passe sous les 50 000$

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Elle est la plus récente des Tesla à avoir été commercialisée, si on ne compte pas le Cybertruck : la Model Y baisse désormais son prix aux États-Unis.



En effet, la voiture de la firme d'Elon Musk passe sous la barre des 50 000$, sans que l'on sache si cette baisse aura également lieu ailleurs, notamment en France.

La Tesla Model Y baisse son prix aux États-Unis

Commercialisé en mars 2020, le Model Y de Tesla voit déjà son prix en baisse aux États-Unis, passant ainsi la version la moins chère, la Grande Autonomie, a 49 990 dollars, soit 3 000 dollars de moins.



La version Performance, elle, est désormais à 59 990 dollars et possède une meilleure accélération et une vitesse de pointe plus élevée.



Cette décision fait suite aux ravages du coronavirus, forçant le confinement au moment où le véhicule était commercialisé.



