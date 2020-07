V4 : Nexon lancera son MMORPG multi-plateformes le 23 juillet

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Et si on s'apprêtait à accueillir l'un des meilleurs jeux de l'année 2020 ? C'est en tout cas fort prometteur du côté du célèbre studio Nexon qui va prochainement lancer son MMORPG multi-plateformes du nom de V4.



En proposant un monde ouvert, des graphismes fidèles au style de la firme et un contenu riche, le jeu pourrait vite faire un véritable carton dans le monde entier.



Le gros plus, c'est qu'il sera disponible sur PC, iOS et Android, permettant de jouer avec ses amis quelque soit l'appareil. Sa bande-annonce :

V4 est en précommande sur l'App Store et le Play Store

Explorez un monde superbe aux détails à couper le souffle, personnalisez votre personnage exactement comme vous le désirez et renforcez votre équipement afin de vous préparer à de terribles batailles à travers les dimensions ! Serez-vous porteur de paix ? Ou de destruction ? Pénétrez dans le monde de V4 et saisissez de pleines mains une victoire sans limites !



Au total, les joueurs pourront retrouver 6 classes permettant de choisir un héros qui ressemble à vos goûts et avec qui vous accomplirez toutes sortes de quêtes dans le monde ouvert que propose le jeu.



Ce même héros pourra évidemment être personnalisé grâce à différentes armes et armures que vous trouverez sur les champs de combat.



Une fois que vous serez prêt, unissez-vous avec d'autres joueurs pour participer à des combats de boss de champ à 300 joueurs ! Sortie le 23 juillet !

Télécharger le jeu V4