Nissan Ariya : un SUV coupé électrique qui a de la gueule

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

3

Décidément, les constructeurs de voitures ne s'arrêtent pas en ce moment... Après la présentation du BMW iX5, c'est au tour de Nissan de dévoiler son SUV électrique.



Avec son Ariya, la firme japonaise impressionne et fait très fort en proposant un design "coupé" marquant le "début d'une nouvelle ère".

Nissan fait la présentation de Ariya, un SUV électrique

Malgré la difficulté que rencontre le groupe, l'obligeant à déployer un plan de relance, Nissan veut tenter sa chance au sein du marché de l'électrique.



Avec son Ariya, la firme dévoile son renouveau au travers d'un nouveau logo et d'une vision futuriste qui, admettons-le, a de la gueule.



Plusieurs versions ont été annoncées, avec deux déclinaisons deux roues motrices, un modèle avec un seul moteur avant, de 160 et 178 kW, soit 217 et 242 ch.



Pour le reste, on parle de variantes e-4orce en quatre roues motrices et deux moteurs électriques placés sur les essieux. On parle d'un modèle de 205 kW, soit 279 ch, avec une batterie de 63 kWh (autonomie de 340 km) et un modèle de 225 kW, soit 306 ch, avec une batterie de 87 kWh (autonomie de 460 km).



Une version Performance de 290 kW, soit 394 ch sera également disponible, avec une autonomie de 400 km pour un 0 à 100 km/h en 5,1 secondes.



À l'intérieur, on retrouvera deux écrans de 12,3 pouces, des commandes haptiques et tactiles et l'intégration de CarPlay sans fil ! Pour la commercialisation en Europe, il faudra patienter jusqu'à 2021...



Source