Facebook Messenger propose le partage d'écran sur iOS et Android

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

C'est nouveau et c'est déjà disponible sur Facebook Messenger. Désormais, vous avez la possibilité de partager l'écran de votre iPhone avec les personnes avec qui vous discutez en appel vidéo. Une fonctionnalité qui est tellement logique et pratique, mais qui pourtant n'existe pas encore lors des appels FaceTime !

Disponible dès maintenant

Déjà accessible sur la version web de Facebook, le partage d'écran se faisait attendre sur la version application. Heureusement, les développeurs du réseau social ont longuement travaillé pour exporter cette fonctionnalité sur nos smartphones ! Que vous souhaitez sur iOS ou sur Android, vous pouvez depuis aujourd'hui partager votre écran avec 16 personnes maximum. L'objectif de Facebook est de pousser jusqu'à 50 personnes, mais il faudra attendre encore un peu parce que techniquement les développeurs n'y sont pas encore.

Dans le communiqué du réseau social, il est expliqué :

Le partage d'écran permet aux utilisateurs de partager instantanément leur écran avec leurs amis et leur famille en tête-à-tête ou lors d'un appel vidéo de groupe avec jusqu'à huit personnes et jusqu'à 16 personnes dans les conversations tout en utilisant Messenger sur leurs appareils mobiles. Nous savons que les gens essaient de rester connectés plus que jamais et le partage d'écran est la dernière fonctionnalité que nous déployons pour rapprocher les gens.

Comme vous pouvez le voir dans la démonstration ci-dessus (réalisé par 9to5mac), pendant une conversation vidéo vous devez slider vers le haut pour avoir l'option "Partager votre écran", vous aurez après quelques explications et vous devrez appuyer sur le bouton "Commencer le partage".

Viendra ensuite une fenêtre d'iOS qui vous demandera de confirmer ce que l'application Facebook Messenger demande.

Une fois déclenché, la personne pourra voir la totalité de ce qui s'affiche en temps réel sur votre iPhone, jusqu'à que vous appuyiez sur le bouton "Stop" qui se situera en haut à droite de la conversation vidéo.



Cette fonctionnalité peut s'avérer particulièrement utile dans de nombreux cas. Par exemple, imaginons que votre grand-mère vient d'avoir un iPhone 11 qui ne comprend pas comment poster un tweet sur l'application Twitter (il y a quasiment 0 chance que ce genre de situation se produise, mais on ne sait jamais), vous pourrez alors la guider étape par étape via le partage d'écran de Facebook Messenger. Il devient nettement plus facile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand vous-même vous voyez ce que voit la personne !



Facebook assure que le partage d'écran va prochainement évoluer. Le réseau social a terminé son communiqué en expliquant :

Nous ajouterons bientôt la possibilité de contrôler qui peut partager son écran dans les conversations de groupe et d'augmenter le nombre de personnes avec lesquelles vous pouvez partager votre écran jusqu'à 50. Grâce à ces nouvelles commandes, les créateurs de conversations en groupe pourront déterminer s'il faut limiter la possibilité de partager l'écran uniquement pour eux-mêmes ou de rendre la fonctionnalité accessible à tous les participants lors de la création d'une salle et pendant l'appel.

Le déploiement s'est effectué dans le monde entier.

Prenez en compte que quand vous partagez l'écran de votre iPhone, la personne peut absolument tout voir (même les notifications). Pensez à votre vie privée et à protéger vos données personnelles pendant que vous utilisez cette fonctionnalité. À noter qu'il s'agit que d'un partage d'écran et non d'une prise de contrôle à distance similaire à TeamViewer.



Télécharger l'app gratuite Messenger