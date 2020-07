iPhone 12 : Le contrat avec Samsung pour les écrans OLED est impressionnant

Il y a 3 heures

Julien Russo

2

Avec l'iPhone 12, Samsung Display a signé un contrat merveilleux pour son chiffre d'affaires. En effet, la firme sud-coréenne va être le fournisseur de 3 modèles sur 4 pour les écrans de la prochaine génération d'iPhone. Si Apple choisi Samsung, c'est en partie grâce à la qualité et l'innovation permanente dans ses écrans, rare sont les fournisseurs concurrents à égaler Samsung Display.

Samsung et LG vont se partager le gâteau

À la rentrée, Apple va proposer de nouveaux iPhone haut de gamme, quatre modèles seront commercialisés, ce qui signifie qu'il y aura des écrans de différentes tailles et de différentes définitions. Tout cela engage un travail phénoménal chez les fournisseurs, surtout qu'ils ne sont que deux ! On retrouvera Samsung Display et LG pour fournir les écrans OLED des futurs iPhone.

D'après les récents retours, c'est le géant sud-coréen qui fournira la plus grande partie des commandes. C'est pas moins de 70 millions d'écrans OLED qui seront expédiés pour l'iPhone 12. À titre de comparaison, Apple avait commandé 48 millions d'écrans pour les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ! C'est dire les prévisions des stocks pour le lancement...

Du côté de LG, Apple a également fait beaucoup de commandes, la firme de Cupertino a commandé 18 millions d'écrans OLED.

Patently Apple qui relaie le rapport explique :

Dans cette optique, il est rapporté aujourd'hui que le lancement de la nouvelle série iPhone 12 d'Apple plus tard cette année sera un coup de pouce significatif pour la croissance de Samsung dans les écrans OLED flexibles. Samsung Display est le fournisseur officiel de trois des quatre modèles de la série iPhone 12. Samsung devrait expédier 70 millions d'unités de panneaux OLED flexibles pour Apple, tandis que LG expédiera 18 millions d'unités, a déclaré la société de recherche sud-coréenne.

Comme on peut le remarquer cette année (à nouveau), la filiale Samsung Display a encore de beaux jours devant elle pour les écrans des iPhone. Apple qui essaie de se détacher de la firme sud-coréenne n'arrive pas à trouver la même qualité ailleurs à des prix similaires à ceux de Samsung.