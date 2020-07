L’ombre de Felix The Reaper est de sortie sur iOS

L'élégant Felix the Reaper est arrivé ! Porté du PC et de la Switch vers l'iPhone, le jeu de casse-tête 3D initialement pour mars de cette année, avait été repoussé de quelques mois. Le titre de réflexion morbide nous arrive enfin avec une révision de 75% des niveaux et une adaptation particulière du gameplay pour convenir aux écrans tactiles.



Regardez la bande-annonce vidéo ci-dessous :

Felix The Reaper : un drôle de jeu sur iPhone

Felix The Reaper est un beau jeu, éléfant et même surprenant avec une touche artistique unique. En effet, le mécanisme de l'ombre est formidablement pensé pour offrir un gameplay très travaillé et original. Le reste, à savoir un personnage déjanté et macabre - la Faucheuse - qui danse sur des cases pour épater sa bien-aimée Betty, n'est que le clou du spectacle. Sans oublier la mise en scène, des décors variés et du scénario rempli d'anecdotes historiques qui rendent logique la progression.



Concernant les énigmes, elles sont évidemment de plus en plus difficiles mais toujours accessibles malgré une finesse qui nécessite parfois une bonne dose de réflexion. Dans le jeu du studio Kong Orange, le but est bien évidemment d'éliminer les gens de manière accidentel...



Voici les règles du fauchage :

N'UTILISEZ QUE LES CASES PLONGÉES DANS L'OMBRE. La lumière est le domaine de la Vie, alors... mieux vaut l'éviter. MANIPULEZ LES OMBRES. Déplacez le soleil et autres éléments pour créer de nouvelles ombres et manœuvrer le casse-tête de chaque carte. FAITES MOURIR LES HUMAINS. Progressez dans les scénarios point-and-click de chaque carte pour organiser la mort d'un humain désigné à la fin des chapitres.



SYSTÈME DE JEU

Campagne principale : 4 mondes et 5 histoires de Mort

De nouvelles mécaniques ajoutées tout au long du jeu

Des indices en cas de blocage

3 succès à déverrouiller dans chaque niveau

Des défis extrêmes optionnels qui offrent des pièces d'argent à collectionner pour les joueurs expérimentés

Des défis bonus à déverrouiller avec des succès

Plus de 10 musiciens

Des pas de danse élaborés par de véritables danseurs

Un monde et une histoire créés à partir de recherches sur la vraie histoire de la mort

Et le clou du spectacle, une sympathique histoire d'amour (ne le dites à personne, mais apparemment, Félix est amoureux de la vie)



Felix the Reaper est donc disponible sur iOS en tant que jeu premium au prix de 4,49€. Par contre, les développeurs n'ont pas pipé mot sur un éventuel portage pour Android. Il est bien sûr toujours disponible à l'achat sur Steam et le Nintendo eShop.

