Asus ROG Phone 3 : le téléphone se montre en images

Il y a 45 min (Màj il y a 45 min)

Corentin Ruffin

Il est attendu du côté des gamers, et pour cause, le Asus ROG Phone 3 embarquera un écran AMOLED de 6,59 pouces, mais également de belles technologies prévues pour le jeu.



Si on ne sait pas encore ce que le téléphone aura dans le ventre, de premières images ont été dévoilées par un leaker, laissant entrevoir un design agressif et un triple capteur photo

Des photos du Asus ROG Phone 3 fuitent

Evan Blass, célèbre figure dans le milieu du monde du smartphone, vient de dévoiler les premières images officielles du ROG Phone 3 d’Asus.



Normalement prévues pour la presse, les photos laissent voir le nouveau look du téléphone gaming qui devrait proposer une belle puissance.



Elles sont proposées sur le Patreon officiel de l'homme, en échange d'un euro symbolique.



Si jamais le smartphone vous intéresse, il faut savoir que Asus tiendra une conférence le 22 juillet prochain et dévoilera officiellement le ROG Phone 3. On se rappelle que le précédent affichait déjà du 120 Hz à l'écran, une nouveauté attendue sur l'iPhone 12.



