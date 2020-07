Danganronpa 2: Goodbye Despair sortira en août sur iOS

Corentin Ruffin

Quelques mois en arrière, le studio Spike Chunsoft a déclaré vouloir porter sa trilogie Danganronpa sur iOS afin de célébrer le 10ème anniversaire de la saga.



Alors que Danganronpa: Trigger Happy Havoc, premier opus, est d'ores et déjà disponible, c'est le second volet qui fait parler de lui aujourd'hui.



En effet, Danganronpa 2: Goodbye Despair va voir le jour dès le mois prochain sur l'App Store et le Play Store. La bande-annonce :

Danganronpa 2: Goodbye Despair prévu pour le 20 août

Dans ce second opus, on y incarnera un lycée pris au piège sur une île spéciale... Pour s'échapper de la terre, il faut tuer un autre élève en toute discrétion.

Île Jabberwock - Vous et vos camarades de classe étaient prêts à vous amuser au soleil jusqu'à ce que Monokuma revienne pour recommencer son jeu meurtrier! Pris au piège dans une situation de tuer ou d'être tué, votre seul espoir réside dans la résolution des mystères de l'île.

Le prix du premier jeu est de 16,99€ sur iOS donc le prix de Danganronpa 2: Goodbye Despair devrait être similaire... Pour ce prix là, le studio a également annoncé des bonus au sein du jeu.



Reste désormais à savoir lesquels : rendez-vous le 20 août prochain pour le savoir !