Les lunettes Apple pourraient être contrôlées avec les yeux

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Un nouveau brevet vient d'être dévoilé autour des lunettes Apple, futur produit phare de la firme qui veut se servir de la réalité virtuelle et la réalité mixte pour nous aider dans notre quotidien.



Selon ce dernier, les Apple Glasses pourraient bien se contrôler grâce à nos yeux : c'est en tout cas ce que décrit le document, et ce n'est pas la première fois qu'une telle allusion à ce mode d'utilisation voit le jour au Bureau américain des brevets et des marques de commerce.

Les Apple Glass pourraient interagir avec nos yeux

La nouvelle demande de brevet indique que le contrôle oculaire peut être obtenu grâce à un mélange de mouvements oculaires, de clignements et de regards.

Selon certains modes de réalisation, un utilisateur utilise ses yeux pour interagir avec des objets d'interface utilisateur affichés sur le dispositif électronique. Les techniques fournissent une interface plus naturelle et efficace en permettant, dans certains modes de réalisation exemplaires, à un utilisateur de faire fonctionner le dispositif en utilisant principalement des regards et des gestes oculaires (par exemple, le mouvement des yeux, des clignements et des regards).

De nombreux exemples sont cités sur le document, notamment "si vous devez regarder de plus près quelque chose, le regarder pendant quelques secondes peut déclencher automatiquement une vue agrandie."



Apple explique sur le document que le contrôle peut également se faire en utilisant des «surfaces tactiles pour recevoir les entrées des utilisateurs, telles que les entrées par tapotement et les entrées par balayage» - ainsi que via Siri.



Selon les rumeurs, un premier casque autour du gaming verra le jour en 2022 tandis que les Apple Glass devraient être lancées en 2023. On a hâte d'en savoir plus...



