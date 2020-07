Skype : L'application iPhone vous propose de flouter l'arrière-plan lors des appels

Il y a 1 heure

Julien Russo

Skype vient de publier une nouvelle mise à jour sur iOS. L'application propose des correctifs et améliorations, mais aussi une fonctionnalité bien pratique pour vos appels vidéos. Vous allez pouvoir flotter l'arrière-plan pendant vos communications. Un atout pour les appels en télétravail depuis votre domicile !

Skype améliore les appels vidéos

Si cette fonctionnalité est disponible sur la version Windows et macOS de Skype, elle n'était pas encore disponible sur iPhone. Heureusement, les développeurs ont travaillé sur l'exportation du floutage de l'arrière-plan et ont réussi à l'intégrer sur l'application iOS.

Skype a opté pour un système par intelligence artificielle, en temps réel l'IA a pour mission de faire la différence entre votre tête, vos cheveux et ce qu'il y a derrière vous.

Dans cette période où le télétravail est toujours indispensable, cela permet de rester professionnel et d'éviter qu'on voie votre intérieur (où il pourrait y avoir des enfants qui s'amusent derrière).

Nous avons testé la nouvelle fonctionnalité dans l'équipe d'iPhoneSoft et le résultat est bluffant, puisqu'on imaginait que l'effet flou serait perturbé en bougeant la tête ou en se déplaçant, mais au final le résultat est réussi !

À noter qu'il est possible d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité pendant la conversation.

Pour l'instant, Skype est l'une des rares applications à proposer cette fonctionnalité, elle n'est même pas encore disponible sur FaceTime.



