Sway de Illusion Labs revient sur iPhone avec GameClub

Il y a 27 min

Alban Martin

Sway a beau être sorti en 2009 puis retiré par Illusion Labs, le voici de nouveau disponible sur App Store. En effet, grâce au projet GameClub qui permet de retrouver les jeux rétro de l'iPhone contre un abonnement de 4,99€, Sway est de retour.



Sans trouver le succès à sa sortie en 2009, Sway était un exemple brillant d'expérience ludique que les développeurs pouvaient créer sur un iPhone. L'idée dans Sway est que vous pouvez vous accrocher à un mur avec votre main droite touchant le côté droit de l'écran, et avec votre main gauche en touchant le côté gauche de l'écran. Vous pouvez également vous balancer d'avant en arrière pour avancer dans des niveaux à traverser le plus vite possible.



Regardez la vidéo :

Sway revit grâce à GameClub

Malgré la bonne réalisation, Sway n'aura donc pas été à la hauteur d'un RastaMonkey, malgré le fait que les gars d'Illusion Labs cartonnaient à l'époque avec TouchGrind et Labyrinth. Rappelez-vous, alors que TouchGrind utilisait l'écran tactile comme un moyen pour vos doigts de manipuler une planche à roulettes virtuelle, Labyrinth se servait du gyroscope pour imiter la gravité lorsque vous incliniez l'appareil pour faire rouler une boule de métal à travers un labyrinthe en bois.



De son côté, Sway imitait le mécanisme de préhension et de balancement, avec un résultat naturel bluffant. Par contre, Sway était difficile. Donc logiquement, le jeu est toujours aussi coriace, surtout pour obtenir toutes les étoiles dans un certain délai pour gagner une médaille d'or à chaque niveau.



Revoilà donc Sway pour notre plus grand plaisir, alors que le titre sorti en 2009 n'avait connu qu'une seule mise à jour de contenu deux mois après la première version, notamment parce que le développeur principal était parti de la société. Il aura fallu attendre 11 ans pour le retrouver, adapté aux iPhone récents (dont l'iPhone 5 qui avait du se contenter des bandes noires).



Si cela vous intéresse, abonnez-vous à GameClub puis téléchargez Sway gratuitement.



Télécharger le jeu gratuit Sway - GameClub