Twitter : Un total de 130 comptes ont été piratés, le FBI ouvre une enquête

Andrew Cuomo le gouverneur de New York s'est dit inquiet face à l'attaque qu'a subit Twitter. Il a déclaré que la situation était : "profondément troublante et soulève des inquiétudes quant à la cybersécurité de nos systèmes de communication". La dernière déclaration de Twitter explique aux comptes certifiés concernés qu'il n'est pas forcément nécessaire de changer son mot de passe, puisqu'il n'y a pour l'instant aucune preuve que les mots de passe ont été compromis.

Le pirate derrière cette campagne de tweets frauduleux a réussi à récolter 103 358 euros en bitcoins, au total il y a eu 373 transactions . Les personnes qui ont envoyé les bitcoins s'attendaient à qu'ils soient doublés comme le promettait le message, malheureusement beaucoup se sont fait arnaquer comme l'a fait remarqué Twitter. Du côté du FBI, on cherche une explication à cette attaque de grande ampleur, mais surtout qui est à l'origine de ce message qui a été vu par des millions de personnes en seulement quelques minutes . Dans un communiqué, l'agence fédérale explique :

D'après ce que nous savons actuellement, nous pensons qu'environ 130 comptes ont été visés par les agresseurs d'une manière ou d'une autre dans le cadre de l'incident. Pour un petit sous-ensemble de ces comptes, les attaquants ont pu prendre le contrôle des comptes et ensuite envoyer des Tweets à partir de ces comptes.

Il n'a pas réussi à obtenir les mots de passe des comptes concernés, mais malgré tout le hackeur a réussi à tweeter sur 130 comptes certifiés . C'est l'un des piratages les plus importants dans l'histoire du réseau social, au point que le FBI a lancé une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé ! Twitter explique dans un tweet :

