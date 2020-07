Ajax : des produits connectés pour une maison en sécurité

Il y a 1 heure (Màj il y a 44 min)

Guillaume Gabriel

2

La saison de l'été n'apporte pas que des moments de détente, du soleil et des vacances : elle apporte également une hausse des cambriolages en France, notamment car de nombreux propriétaires s'absentent pour prendre du bon temps entre amis ou en famille.



Des vols qui, bien que contraignants, pourraient être évités avec la mise en place de quelques outils connectés. Bien sûr, tout cela à un coût, mais il est possible de faire des économies en passant par des sociétés en pleine expansion.



C'est notamment le cas d'Ajax, qui nous a aimablement contactés pour nous présenter leurs produits et nous permettre de les tester. C'est très prometteur !

Ajax propose des outils pour protéger votre maison

Ajax protège votre habitation des cambrioleurs, des incendies et des inondations. En cas de problème, le système active immédiatement les sirènes, vous envoie une alerte et appelle le centre de télésurveillance.

Vous l'aurez compris, Ajax est une belle alternative à Gigaset et d'autres marques qui veulent vous aider à protéger votre maison contre le vol, les incendies ou encore les inondations !



Avec l'application dédiée, vous contrôlez tous les différents produits mis en place dans votre maison, avec la possibilité d'active/désactiver à distance, mais surtout de recevoir une notification en cas d'anomalie.



Le gros plus, c'est la technologie mise en place pour la communication des appareils : baptisée Jeweller, cette dernière utilise la technologie radio pour une communication stable avec les détecteurs sur de longues distances (jusqu'à 2 000 mètres) avec une transmission des alarmes ultra-rapide et un cryptage de données.

Passons maintenant au plus intéressant : le catalogue de produits d'Ajax ! On retrouve naturellement des détecteurs de mouvement pour intérieur et extérieur qui se vantent de ne jamais envoyer de mauvaises alertes.



Pour ce faire, la firme fait confiance à des algorithmes numériques et de modèles multifactoriels avec identification d'intrusion en moins d'une seconde.



Concernant le reste, Ajax propose également des sécurités contre les incendies :

Ajax reconnaît rapidement les premiers signes d'un incendie : fumée ou forte augmentation de la température lorsque l'incendie brûle sans fumée. De plus, le détecteur de CO envoie une alarme avant que les niveaux de monoxyde de carbone ne mettent la vie en danger.

Même son de cloche pour les inondations avec un détecteur qui alerte dès que l'humidité pointe le bout de son nez tout en étant résistant à la corrosion et protégé contre la poussière et l'humidité.



Si vous possédez des caméras de surveillance, il faut savoir qu'elles peuvent s'implémenter dans l'application dédiée, permettant ainsi de centraliser tout au même endroit et d'observer ce qui se passe chez vous en direct.



De plus, le fabricant propose des produits extrêmement simples à installer : moins de 5 minutes par détecteur ! Si vous souhaitez aller plus loin et en savoir plus, nous pouvons que vous encourager à consulter leur site web, qui détaille plus en profondeur le fonctionnement de ses sécurités.

Après plusieurs semaines d'essais, j'ai été conquis par les produits Ajax qui font parfaitement leur travail ! Reste désormais à voir face à une véritable menace.



Si vous souhaitez passer à la caisse, voici la liste des produits dans leur version basique (une version Plus des détecteurs existe, apportant des fonctionnalités en plus) :

Hub 2 - 307 euros

MotionProtect - 81 euros

DoorProtect - 48 euros

SpaceControl - 41 euros

HomeSiren - 81 euros

LeaksProtect - 65 euros

FireProtect - 97 euros

KeyPad - 130 euros

Il existe également un starter kit comprenant plusieurs des produits au prix de 387 euros sur le site officiel et un autre sur Amazon à 289€.