Astuce iOS 14 : comment empêcher les apps de vous traquer

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Encore une nouvelle fonctionnalité à découvrir dans iOS 14. Après vous avoir présenté les 200 nouveautés sur iPhone et iPad, nous prenons soin de vous détailler les meilleures.



L'astuce concerne cette fois la vie privée et la confidentialité. En effet, une option oblige les applications à demander une autorisation avant de pouvoir vous suivre sur le Web et à travers d'autres applications. Vous pouvez même bloquer complètement le suivi. C’est un complément à l’astuce qui permet de voir tous les traqueurs d’un site web.

La

vie privée s'améliore encore sur iOS 14

iOS 14 est livré avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de sécurité, et celle du suivi inter sites et apps est particulièrement utile.



Les applications qui permettent de vous suivre sur le Web et dans les autres applications sont très courantes et, dans de nombreux cas, elles sont inoffensives. Cependant, il existe des exemples où le suivi des applications est abusif. Dans un rapport du Washington Post de l'année dernière, 5400 applications iPhone utilisaient des traqueurs et, dans certains exemples, envoyaient des données personnelles telles que les numéros de téléphone et les emplacements des utilisateurs à des sociétés de recherche et de marketing tierces.



L'été dernier, Apple a resserré ses directives pour les applications pour enfants et, avec iOS 14, Apple obligera les applications à obtenir l'approbation des utilisateurs pour utiliser des traqueurs. L’OS affichera les demandes d'autorisation iOS pour que les applications utilisent l'appareil photo, le microphone, etc. de votre iPhone. Cependant, Apple donne également aux clients un contrôle total avec le dernier système d'exploitation pour bloquer complètement les demandes de suivi, chose qui crée déjà des conflits avec les annonceurs.

Comment autoriser / bloquer le suivi des applications iPhone dans iOS 14

Certaines applications ne fonctionneront pas correctement sans pouvoir utiliser les traqueurs, mais voici comment autoriser ou empêcher les applications de vous suivre.

Sur votre iPhone, accédez aux Réglages

Appuyez sur Confidentialité

Appuyez sur Suivi

Le paramètre par défaut permet aux applications de demander l'autorisation de vous suivre. Désactivez-le pour empêcher les applications de pouvoir même demander à vous suivre

A noter que si vous autorisez une application à vous suivre, vous verrez une liste des apps sous le paramètre Confidentialité > Suivi.



Voici une capture de ces nouveautés à retrouver sur iOS 14 et iPadOS 14 :

Vous aviez déjà paramétrer cette option de confidentialité ? Quel est votre avis sur cette première bêta publique d'iOS 14 ? On rappelle que les développeurs ne sont plus seuls à pouvoir l'installer, la bêta publique étant sortie il y a deux jours. Retrouvez toutes nos astuces sur le blog.