Bons plans iOS : Baldurs Gate, Depthshot, HOOK

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Baldurs Gate, Depthshot, HOOK. L'occasion d'économiser 34,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Raven (App, iPhone / iPad, v1.1.3, 153 Mo, iOS 10.0, Ahmet Serdar Karadeniz) passe de 4,49 € à gratuit. En quelques secondes, Raven numérise vos précieux souvenirs, les colorise et vous pouvez ajouter différents modèles et combinaisons de filtres à vos nouvelles photos numériques.



Partagez vos anciens souvenirs avec vos amis ou enregistrez-les facilement sur votre téléphone. Raven transforme l'appareil photo de votre téléphone en un scanner photo qui est le moyen le plus simple de transformer d'anciennes photos en de nouvelles formes numériques.



Les + : L'outil est puissant

Pour colorer des souvenirs Télécharger l'app gratuite Raven





Depthshot (App, iPhone / iPad, v1.1, 46 Mo, iOS 11.0, Tapcast) passe de 1,09 € à gratuit. Depthshot est une application d'appareil photo intelligent se basant sur l'apprentissage automatique qui vous permet de prendre automatiquement et instantanément des photos «à effet de profondeur» avec de beaux arrière-plans flous.



Qu'il s'agisse d'un selfie ou d'un portrait d'un ami, Depthshot utilise une intelligence artificielle avancée. et l'apprentissage automatique pour vous donner la meilleure image possible!



Les + : Les photos en mode portrait pour tous les iPhones ou iPads Télécharger l'app gratuite Depthshot





Slideshow Master Professional (App, iPhone / iPad, v5.6.2, 87 Mo, iOS 8.0, NIU LIXUAN) passe de 3,49 € à gratuit. Slideshow Master facilite la création de diaporamas personnalisés de qualité professionnelle. Vous pouvez importer autant de photos et de vidéos que vous le souhaitez. Choisissez ensuite un modèle et commencez à personnaliser le diaporama avec différentes traductions, animations, effets et musique.



L'application comprend plus de 150 transitions, 50 pistes musicales, 20 animations. Vos créations peuvent être enregistrées localement ou téléchargées directement sur Instagram ou Facebook.



Les + : Pour créer des souvenirs de vos vacances Télécharger l'app gratuite Slideshow Master Professional





Jeux gratuits iOS :

Splashy Turtle (Jeu, , iPhone / iPad, v1.2, 35 Mo, iOS 12.1, Martha Luz Rodriguez Leal) passe de 1,09 € à gratuit. Jouer à ce jeu fantastique et addictif pour des heures de plaisir. Tapez sur l'écran pour faire de la natation de tortue. Éviter les obstacles et battez le meilleur score de vos amis.



Comment jouer



-Tapez pour faire nager la tortue

-Évitez les tuyaux



Les + : Un Flappy Bird avec une tortue Télécharger le jeu gratuit Splashy Turtle





HOOK (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.05, 80 Mo, iOS 8.0, Maciej Targoni) passe de 1,09 € à gratuit. Un petit jeu de réflexion connu sur le net dont le principe est d'éliminer des lignes composés de plusieurs crochets ou autres interrupteur mais de le faire dans le bon ordre, sans gêner d'autres éléments.



Hook est exempt de menus, de didacticiels, de temps et autres fioritures. Il suffit de lancer le jeu et de profiter de l'expérience apaisante. L'idée de base est de taper sur les cercles pour bobiner dans leurs lignes et de créer de nouveaux chemins pour les autres lignes à aller. Si une ligne est accrochée à une autre, vous devrez commencer le niveau.







Les + : Simple et original

On en redemande Télécharger le jeu gratuit HOOK





Peppa Pig: Journée sportive (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.6, 301 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 3,49 € à gratuit. Peppa et ses amis participent à la journée sportive et ils veulent que tu te joignes à eux ! Les fans de l'émission adoreront cette application qui encourage les enfants à découvrir le monde merveilleux de Peppa grâce à plein de jeux amusants avec leurs personnages préférés!



Les + : 5 jeux amusants mettant en scène Peppa, George ainsi que leurs familles et amis Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig: Journée sportive





Promotions iOS :

Heal: Pocket Edition (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 190 Mo, iOS 13.2, Winterveil Studios Oy) passe de 5,49 € à 3,49 €. Heal est un jeu d'aventure expérimental du créateur de la série DISTRAINT.



Il y a très peu de dialogue et de texte dans Heal. Au lieu de cela, le récit est entraîné par une atmosphère forte et obscure.



Guidez un vieil homme à travers le monde sombre et atmosphérique de Heal dans ce jeu de pointer-cliquer 2D abstrait d'aventure. Télécharger Heal: Pocket Edition à 3,49 €





DISTRAINT 2 (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.6, 158 Mo, iOS 8.0, Winterveil Studios Oy) passe de 6,99 € à 3,49 €. DISTRAINT 2 est un jeu d'aventure horrifique en 2D.



Vous incarnez Price, un homme qui a abandonné son humanité pour s'associer avec une entreprise importante : McDade, Bruton & Moore.



DISTRAINT 2 est la suite directe du premier jeu. C'est un conte sinistre où il s'agit de reprendre espoir et de trouver sa propre voie.



Nous avions fait un test du jeu à cette adresse (spolier : c'est une perle). Télécharger DISTRAINT 2 à 3,49 €





Baldurs Gate (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.5.17, 3,1 Go, iOS 8.0, Overhaul Games) passe de 11,99 € à 5,49 €. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un jeu de rôle basé sur Donjons et Dragons et se déroulant dans le monde fantastique des Royaumes oubliés. Vous suivez l'évolution du personnage principal, qui va recruter une équipe de choc pour explorer des donjons, résoudre des quêtes et combattre de nombreux ennemis. De plus, chaque action bonne ou mauvaise (on parle ici d'alignement) que vous faites aura un impact sur le déroulement du jeu.



Au niveau du contenu, Baldur's Gate c'est plus de 80 heures de jeu, 40 classes de personnages, 100 sorts à lancer, 150 objets magiques, une nouvelle aventure "The Back Pits" et trois nouveaux personnages à engager dans votre équipe.



Les + : Un MUST-HAVE Télécharger Baldurs Gate à 5,49 €