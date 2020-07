Google Maps affiche dans certaines villes les vélos en libre-service

Il n'y a pas meilleure saison pour lancer une nouvelle fonctionnalité comme celle-ci ! Depuis plusieurs années, Google propose à ses utilisateurs les lieux où trouver les vélos en partage, ils peuvent également obtenir des itinéraires à vélo, mais depuis toujours il manquait quelque chose... La détection des lieux où trouver les vélos en libre-service !

Google Maps s'améliore (encore)

C'est une fonctionnalité encore limitée d'accès. Google a annoncé proposer la localisation des vélos en libre-service dans son application de cartographie Google Maps. Pour le lancement de cette nouvelle option, le géant californien a choisi un nombre restreint de ville pour une bêta-test exclusive. Avec une grande surprise générale, Paris n'a pas été choisi... Google a privilégié les villes de Chicago, San Francisco, Washington DC, New York City, mais aussi des villes hors des États-Unis comme Mexico, Londres, Montréal, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Tapei et New Tapei City.

L'objectif à travers cette fonctionnalité, c'est de permettre aux utilisateurs Google Maps de trouver facilement et rapidement un moyen de se déplacer à deux roues quand ils sont à l'extérieur en train de marcher ou en sortant de chez eux. L'utilisateur n'aura qu'à trouver une station de vélo en libre-service et une fois le vélo loué, celui-ci pourra démarrer un itinéraire depuis Google Maps.

À noter qu'on pourra voir s'il y a des vélos de disponibles en temps réel grâce aux divers partenariats, créez par Google.



La firme de Mountain View annonce une disponibilité de la mise à jour dans les prochaines semaines. L'entreprise veut à tout prix proposer cette option pendant la période estivale, ce qui va permettre aux habitants des villes cités ci-dessus (et aux touristes) de participer à l'expérimentation.

