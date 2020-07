iPhone SE 2020 : L'intérêt est grand et les ventes sont nombreuses

L'iPhone SE 2020 a été un gros challenge qui aura fait peur à plus d'un analyste. Sortir un nouvel iPhone avec les bords et un écran de seulement 4,7 pouces, le pari était risqué, mais la stratégie d'Apple semble avoir fonctionné puisque d'après Consumer Intelligence Research Parntners, l'iPhone SE 2020 réalise des ventes au-delà des attentes !

L'iPhone SE 2020 rencontre du succès aux États-Unis

Le cabinet d'analyse CIRP a minutieusement observé les ventes d'iPhone aux États-Unis ces derniers mois. Il en est ressorti que les iPhone qui se vendent le mieux sont ceux qui valent le plus cher (heureusement), mais les iPhone dit "low-cost" se vendent particulièrement bien aussi. Avec cette nouvelle technique mise en place il y a quelques années pour contrer les fabricants chinois comme Xiaomi ou encore Huawei, Apple répond à une demande plus large des consommateurs.

Il y a ceux qui veulent des performances au détriment d'un design moins moderne avec un prix plus accessible et il y a ceux qui veulent les deux critères et qui sont prêts à mettre le prix.



Toute la stratégie d'Apple semble fonctionner puisque ses iPhone au tarif accessible et ses iPhone haut de gamme assurent tous les deux sans que l'un fasse de l'ombre à l'autre !

D'après le CIRP, l'iPhone SE a représenté 19% des ventes d'iPhone au second trimestre de cette année, quand les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ont réalisé 65% des ventes.

Josh Lowitz le partenaire et cofondateur du cabinet explique :

Les modèles iPhone 11 et 11 Pro de l'automne 2019 restent les plus populaires, combinant pour environ les deux tiers des ventes. Les comparaisons sont à nouveau délicates, avec le lancement de l'iPhone SE fin avril 2020. À la fin de ce dernier trimestre, Apple a un une gamme plus simple que par le passé, avec seulement le XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max et le nouveau SE. Au sein de cette gamme, l'iPhone SE représentait une part décente à 19%, même s'il était disponible que pour une partie du trimestre. À 399 $ pour le modèle de base, SE vient est prix bien inférieur au XR âgé d'un an.

Une autre analyse intéressante est sortie de ce rapport : L'iPhone SE 2020 semble intéresser nettement plus les anciens possesseurs d'iPhone qui veulent upgrader que les propriétaires de smartphones sous Android. Dans le premier cas ils sont 73% à acquérir l'iPhone SE, dans le second ils sont seulement 9% a osé le passage à iOS.



