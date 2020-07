iPhone PRODUCT (RED) : Des utilisateurs se plaignent de la couleur qui déteint

Il y a 3 heures

Julien Russo

7

À chaque nouveau modèle d’iPhone, Apple propose des couleurs rouge vif dans son catalogue. Cela est lié au partenariat avec (RED) qui verse les dons d'Apple pour financer des programmes de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique subsaharienne. Ces iPhone à la couleur inhabituelle font débat sur le forum d'Apple...

Le rouge vif ne tient pas

Comme l'a remarqué notre confrère iPhon, plusieurs propriétaires d'iPhone (RED) se plaignent de la déclinaison rouge vif sur le forum d'entraide d'Apple. En effet, après plusieurs mois d'utilisation, la couleur ne serait plus la même qu'au déballage...

Si les iPhone (RED) ont toujours été mis en avant pour apporter un charme à la gamme, jamais de tels retours n'avaient fait autant de bruit dans le passé. Si beaucoup n'en avait pas parlé jusqu'ici, sur le forum d'Apple, on commence à aborder le sujet. On se plaint d'un rouge qui devient orange/jaune ou qui vire au rose...

C'est le cas par exemple d'Aurore qui a expliqué sa situation sur son iPhone 11 RED (qui n'a même pas encore 1 an) :

Bonjour, Ma maman et moi-même avons achetés à une semaine d’intervalle début octobre 2019, un iPhone 11 red exactement identiques. Ils sont depuis le début protégés par une coque, là aussi nous avons exactement la même. De mon côté aucun problème a signaler. Mais pour celui de ma maman, la rouge disparaît, l’iPhone se décolore sur les côtés en orange / jaune. Ce qui me semble pas normal vu que le mien n’a rien, autant de décoloration n’est pas normale et ne constitue en rien une marque d’usure, ce serait le cas sur les angles oui ça pourrait être considéré comme de l’usure (souvent généré par la coque ) mais là non il s’agit clairement d’un défaut de matériel. Apple a indiqué une usure normale ... comment est-ce possible ? Cet iPhone coûte 859€ et la qualité ne suit pas ? Peut être justement le fait qu’il ne coûte pas plus de 1000€ justifie cette réponse d’Apple ? Si cela était normal cela devrait être indiqué à l’achat alors pour prévenir le client, et ce serait le cas de TOUS les IPhones. Je constate que Ce n’est pas la seule dans ce cas. Pourquoi ne pas assumer un défaut ? C’est scandaleux.

Visiblement cette propriétaire d'iPhone n'est pas la seule, puisque les réponses se sont enchaînées les jours qui ont suivi... Avec un achat encore plus récent, un autre propriétaire d'iPhone RED a rencontré la même difficulté :

J'ai le même souci, mon iPhone 11 Red acheté fin Janvier a commencé à se décolorer quelques semaines après l'achat. Réponse de l'Apple Store, dommage esthétique, ce n'est pas pris en charge pas l'assurance. Je crois que nous n'avons malheureusement aucun recours possible, c'est juste scandaleux pour un appareil à plus de 800 euros.

Pour l'instant, Apple n'a jamais parlé officiellement de cette problématique que rencontrerait plusieurs possesseurs d'iPhone 11 RED. Est-ce un problème de fabrication ? Il y a de fortes chances puisque les précédentes générations d'iPhone RED n'ont pas été concernées par ce défaut.

Reste à voir si Apple va réagir à ce phénomène de couleur qui déteint. Si vous êtes concerné, on vous recommande de prendre contact avec le service client d'Apple, plus les cas sont remontés et plus il y a de chance que la firme californienne prenne la parole.