Un recours collectif contre Apple et les arnaques aux cartes iTunes

Il y a 35 min

Alban Martin

Réagir

Un recours collectif contre Apple vient d'être déposé avec pas moins de 11 chefs d'accusation. Les sociétés Apple Inc et Apple Value Services ont été attaqués par sept clients affirmant que la firme a sciemment ou imprudemment permis une escroquerie de carte-cadeau iTunes.



Une affaire d’escroquerie de grande ampleur sur les cartes iTunes

Tous les plaignants du recours collectif ont bien évidemment été victimes de l'arnaque des cartes-cadeaux iTunes. Les demandeurs affirment notamment qu'Apple leur a répondu à tort que leur argent perdu dans l'escroquerie est irrécupérable. De plus, la plainte explique qu'Apple a conservé des centaines de millions de dollars de commissions dans cette escroquerie qui devraient être remboursées à ceux qui ont été victimes de cette arnaque très sophistiquée des cartes-cadeaux.



L'arnaque des cartes-cadeaux iTunes s'attaque à de nombreuses personnes, y compris les personnes âgées et vulnérables. C'est un fait apparement très répandu outre-atlantique. Apple lui consacre une page Web, mais ne fait apparemment rien de plus. C'est pour cela que les plaignants estiment qu'Apple ne veut pas mettre en place des barrières supplémentaires.



Malgré le fait qu'Apple conserve les fonds des achats effectués avec des cartes-cadeaux iTunes pendant quatre à six semaines avant de payer les fournisseurs de l'App Store et de l'iTunes Store et garde une commission de 30% sur les produits frauduleux, la page Web d'Apple et d'autres communications informent le public que tous les produits frauduleux sont irrécupérables.

Quelle que soit la raison du paiement, l'arnaque suit une certaine formule: la victime reçoit un appel instillant la panique et l'urgence d'effectuer un paiement en achetant des cartes-cadeaux App Store et iTunes ou des cartes-cadeaux Apple auprès du détaillant le plus proche (dépanneur, détaillant d'électronique, etc.). Une fois les cartes achetées, la victime est invitée à payer en partageant le (s) code (s) au dos de la carte avec l'appelant par téléphone. On demande aux gens d'effectuer des paiements par téléphone pour des choses telles que les taxes, les factures d'hôpital, l'argent de la caution, le recouvrement des dettes et les factures de services publics.



Un conseil, ne fournissez jamais les numéros au dos d'une carte-cadeau à une personne que vous ne connaissez pas. Une fois ces numéros fournis aux fraudeurs, les fonds sur la carte seront probablement dépensés avant que vous puissiez contacter Apple ou les forces de l'ordre.



Source