Spotify : Et maintenant... La prise en charge des podcasts vidéo !

Spotify l'a compris assez rapidement, les podcasts sont devenus l'un des critères de fidélité chez de nombreux utilisateurs. C'est aussi un atout, puisque la majorité des concurrents ne proposent pas encore de podcasts. Cette fois-ci, la plateforme de streaming a voulu aller encore plus loin en proposant des podcasts vidéo.

Nouveauté en cours de déploiement

C'est une nouvelle fonctionnalité qui était très attendue par les utilisateurs de Spotify. En effet, il est désormais possible d'écouter ET de regarder des podcasts depuis l'application et sur la version web de Spotify. Cette petite révolution dans le divertissement est disponible dès maintenant pour les utilisateurs gratuits comme payants. Notons que les podcasts vidéo débarquent simultanément dans tous les pays où Spotify est disponible.



La plateforme de streaming explique que pour obtenir un tel système, il a fallu synchroniser automatiquement le flux audio avec la vidéo. Un procédé plutôt facile, ce qui explique que cela n'a pas eu besoin de passer par la phase bêta.

Autre bonne nouvelle c'est le côté confort, si vous commencez un podcast vidéo, que vous quittez l'application pour faire autre chose, l'audio continuera tout seul. Une fois que vous rouvrez l'application, la vidéo pourra reprendre à l'endroit où en est le son.

Si les podcasts vidéo arrivent maintenant, c'est grâce à l'accord entre Spotify et Joe Rogan qui est l'auteur de l'un des podcasts vidéo les plus populaires au monde. Justement, Spotify qui avait eu écho de ce succès a payé (environ 100 millions de dollars) pour obtenir l'exclusivité du "The Joe Rogan Experience". Comme le podcast est proposé en audio et en vidéo, ce n'était finalement que du bon sens de proposer la version vidéo aux utilisateurs Spotify.

Les podcasts vidéo s'appuient sur notre expérience audio existante et l'améliorent, en permettant aux utilisateurs de Free et Premium de se connecter plus profondément à leurs podcasts préférés avec du contenu vidéo. Les auditeurs peuvent se connecter à des podcasts tels que Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay, et The Rooster Teeth Podcast pour un festin visuel et audio.



Spotify continue dans sa lancée d'innovation avec les podcasts, c'est aujourd'hui l'application la plus avancée dans cet univers.

Il y a une semaine tout juste, un classement de podcasts a été lancé pour mettre en avant les contenus les plus écoutés et ceux récemment lancés.

Visiblement cela semble payer puisque la plateforme de streaming ne cesse de recruter de nouveaux abonnés chaque nouveau trimestre !

