App Store : Apple défend la commission de 30% avec une étude

Il y a 38 min (Màj il y a 34 min)

Julien Russo

De nombreux développeurs se sont plaints de la "commission abusive" que prend Apple sur les achats des applications et sur les abonnements à renouvellement mensuel. Une étude (dont Apple a fourni le support) montre que la concurrence fait exactement la même chose avec des taux très similaires.

Apple défend sa commission

La firme de Cupertino a toujours jugé normal de prendre une commission de 30% sur l'App Store. L'entreprise est consciente que grâce à sa boutique d'application virtuelle cela permet à de nombreux développeurs de générer du chiffre d'affaires et qu'il est tout à fait normal de prélever une commission sur chaque vente et abonnement réalisé.

Alors que Apple est visé par des menaces antitrust, la firme a commandé une étude menée aujourd'hui par Analysis Group. L'objectif a été de prouver que la commission de 30% sur l'App Store est tout à fait justifiée et que comparée à la concurrence, Apple n'est pas du tout dans l'abus.

L'étude s'est intéressée aux taux de commission de 38 marchés numériques différents. On retrouve les concurrents de l'App Store, mais aussi des applications de commerces en ligne, de voyage, de transport, de ticket de spectacle, de livraison de repas, de plateforme de streaming et de plateforme de distribution de jeux vidéos.

Beaucoup de marques populaires ont été ciblées. On compte par exemple le Microsoft Store, l'Epic Games Store, Twitch, Uber Eats, Amazon, Airbnb...

Tout a été dévoilé au grand jour...

Voici les taux de commission que se réserve chaque service !

Certains frôlent les 30%, d'autres explosent ce taux en s'approchant des 50% comme c'est le cas avec les souscriptions d'abonnements aux chaînes Twitch. À travers cette étude, Apple veut qu'on cesse d'avoir l'image de l'entreprise qui se gave de commission sur le dos des développeurs.

Dans le même secteur d'activité de l'App Store, on peut apercevoir que le Google Play Store est aussi à un taux de 30%, tout comme l'Amazon Appstore, le Samsung Galaxy Store ou encore le Microsoft Store. Quelques compromis ont quand même lieu les premiers mois de présence sur la boutique...

La conclusion de l'étude est la suivante :

Notre étude montre que le taux de commission de l'App Store d'Apple est similaire en ampleur aux taux de commission facturés par de nombreux autres magasins d'applications et marchés de contenu numérique. Les taux de commission facturés par les marchés numériques les plus similaires à l'App Store, tels que les autres magasins d'applications et les marchés numériques de jeux vidéo, sont généralement d'environ 30%. Les marchés qui distribuent du contenu numérique tel que des vidéos, des podcasts, des livres électroniques et des livres audio facturent généralement des taux de commission de 30% ou plus. Les taux de commission facturés par les marchés du commerce électronique varient selon le secteur d'activité, mais dépassent parfois 30%. De nombreux vendeurs vendent actuellement (ou vendaient auparavant) leurs produits dans des magasins physiques et des marchés. Nous constatons que les vendeurs tirent généralement une part nettement inférieure du chiffre d'affaires total de la distribution via les magasins physiques et les marchés que via les marchés numériques tels que l'App Store d'Apple.

Avec cette étude, Apple aura des arguments supplémentaires devant le juge en cas de poursuite judiciaire. Après tout, pourquoi Apple devrait baisser sa commission sur l'App Store quand en face tous les concurrents pratiquent les mêmes taux ?



