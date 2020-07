iOS 14 bêta 3 est de sortie : les nouveautés

Il y a 23 min (Màj il y a 23 min)

Medhi Naitmazi

Un mois après la présentation d'iOS 14, et deux semaines après la seconde bêta, Apple propose déjà la troisième version de test de ses systèmes d'exploitation iOS 14 et iPadOS 14, toujours destinée aux développeurs. On devrait également avoir la deuxième bêta publique dans les prochaines heures, la première étant arrivée après la bêta 2.

Encore une nouvelle mise à jour pour iOS 14 et iPadOS 14

Si vous êtes développeur, vous pouvez dès maintenant installer la bêta 3 d'iOS 14 sur iPhone ou d'iPadOS 14 sur iPad. Pour cela, il vous faudra aller dans les Réglages de votre iPhone, puis dans Général vous trouverez "Mise à jour logicielle".

Les nouveautés d’iOS 14 bêta 3

Pour l'instant, la nouvelle mise à jour propose surtout des correctifs et améliorations mineures. Nous n'avons pas encore vu de nouveautés flagrantes lors des premières minutes d'utilisation. Rappelons qu’iOS 14 avait apporté 200 nouveautés dont les widgets sur l’accueil, la bibliothèque d’apps, les appels en bannière, de nouveaux gestes au dos de l'iPhone et bien d’autres nouveautés et astuces qu’on a déjà largement écumées.



Les nouveautés aperçues dans la bêta 3 :

En cours d'écriture



Pour ceux qui se posent la question, la version finale d'iOS 14 et d'iPadOS 14 sera proposée vers la mi-septembre. Apple devrait communiquer une date précise lors du futur keynote des iPhone 12 et iPhone 12 Pro.