iPhone 12 : Une rumeur affirme que l'annonce sera en octobre et l'expédition en novembre

Hier à 20:24 (Màj hier à 20:50)

Julien Russo

C'est la douche froide, alors qu'on espérait une annonce au mois de septembre et des expéditions début octobre, le Covid-19 aurait complètement chamboulé le calendrier d'Apple au point où les expéditions d'iPhone 12 commenceraient seulement à partir de novembre. Voici la dernière rumeur propulsée par le site japonais Mac Otakara qui atteste avoir obtenu l'information de sources issues de la chaine d'approvisionnement d'Apple.

Un décalage inévitable ?

Si cette rumeur se confirme, ce sera la première fois qu'un nouveau modèle d'iPhone est expédié aussi tard. D'après le site japonais, les acteurs principaux de la chaine d'approvisionnement du nouvel iPhone affirment tous que la pandémie qui a frappé la Chine en début d'année a provoqué un retard trop important que n'a pu rattraper la firme de Cupertino.

L'indiscrétion révèle que les iPhone 12 seraient annoncés au cours des deux premières semaines du mois d'octobre, les premières expéditions auront lieu le mois suivant. Cela révèlerait en réalité une disponibilité très restreinte des nouveaux iPhone, Apple préfèrerait obtenir un stock plus conséquent pour réaliser des expéditions en masse et éviter les ruptures de stock dans ses Apple Store et chez ses revendeurs officiels. La rumeur annonce aussi que des modèles 4G LTE seront disponibles assez rapidement après l'annonce des iPhone 12.

Depuis plusieurs mois nous avons des rumeurs qui se contredisent à propos de l'annonce et du lancement des iPhone 12.

Début juin, l'agence taïwanaise Digitimes (souvent bien renseigné) avait déclaré que la production des futurs iPhone démarrerait un peu plus tard que d'habitude, plutôt vers fin juillet. Ce retard de production engendrant un décalage obligatoire.

Du côté d'un autre média fiable (Nikkei Asian Review) on affirme également sans relâche que pour cette année le calendrier des nouveaux iPhone sera perturbé à cause de la pandémie. D'après Nikkei, Apple ferait délibérément le choix de repousser le lancement pour obtenir des stocks satisfaisants. On imagine que la firme de Cupertino se fixe un minimum d'iPhone 12 pour un lancement international. Cela évite en partie les déceptions des consommateurs.



Jusqu'ici, c'est la première fois qu'on entend le mois de novembre pour les expéditions. C'était plutôt le mois d'octobre qui était souvent mis en avant par les rumeurs !

Il faut quand même prendre en compte que Mac Otakara est un média japonais qui n'a pas un passé très glorieux en ce qui concerne les indiscrétions, cependant le site ne s'est jamais trompé quand il s'agissait de "sources provenant de la chaine d'approvisionnement d'Apple".