Mandala : le jeu de plateau sort sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Alban Martin

De nombreux jeux de société classiques ont subi une transformation numérique pour les appareils mobiles ces dernières années, et le Mandala classique des années 80 est le dernier en date. Le favori ésotérique a été adapté pour iOS et Android sous le nom de Mandala - The Game of Life, un remake moderne de l'original près de 40 ans après sa sortie initiale. En effet, Mandala est sorti en 1982.



Regardez le trailer video :

Mandala une renaissance sur mobile

Développé par Digital Future Games, Mandala - The Game of Life conserve les éléments de base de son prédécesseur mais ajoute une touche contemporaine à la formule. Fraîchement sorti des tests bêta, le jeu est gratuit, avec des publicités et des achats intégrés en option.

Pour quiconque ne connaîtrait pas le Mandala original, le but du jeu est de guider votre pion vers le centre du plateau en naviguant dans une série décroissante de dix anneaux concentriques, en tirant sur les pièces opposées en cours de route et amassant des bonus. Les joueurs lancent cinq dés colorés, chacun correspondant à une paire d'anneaux du plateau. En fonction des nombres sortis, les joueurs peuvent faire pivoter lesdits anneaux et modifier leur approche du centre, ainsi que les chemins de leurs adversaires. C’est tout le côté stratégique du jeu.



Si Mandala fonctionne à peu près de la même manière que le jeu de société original, en plus d'ajouter une touche tactile à l'expérience, les développeurs ont également humanisé les pions jouables, en les transformant en personnages uniques basés sur les éléments de la terre, du vent, du feu, de l'esprit et plus encore.



Il existe également un système d'amélioration des personnages façon RPG qui récompense les joueurs pour le temps qu'ils investissent dans le jeu, et vous pouvez améliorer et débloquer de nouveaux pions en dépensant des devises dans le jeu. Bien que Mandala inclut des achats intégrés, il est possible de gagner de l'argent par d'autres moyens, tels que le shoot des pions d'autres joueurs, gagner des matchs et partager du contenu.



Parmi les autres fonctionnalités exclusives que vous ne trouverez pas dans le jeu de société, citons le multijoueur en ligne, les succès du centre de jeu sur iOS et Android, et la promesse de nouveaux pions téléchargeables à venir.



Bref, un titre complet, que l’on peut jouer seul ou à plusieurs (en local ou en ligne) et fort bien réalisé. Ce serait dommage de s’en passer d’autant qu’il est gratuit !



Notre avis sur "Mandala"

La note 4,5 / 5

