Gameloft sort son jeu Sniper Champions pour tous sur iOS et Android

Le studio Gameloft vient d'annoncer que Sniper Champions est maintenant disponible sur l'App Store et Google Play dans le monde entier. Après plusieurs mois de soft-launch dans certains pays comme les USA ou le Royaume-Uni, Sniper Champions se lance donc en France, en Suisse, au Canada et autres pays. Si vous le voyez pas tout de suite sur le store de votre région, c'est que le déploiement n'est pas encore terminé.

Sniper Champions est de sortie sur mobile

Sniper Champions est un jeu de tir sportif compétitif, où les joueurs affrontent l'IA du jeu, mais aussi d'autres adversaires en mode multijoueur en temps réel et asynchrone. Le but ultime était de prendre la tête du classement. Développée à Bucharest par l'équipe à l'origine de Sniper Fury et Modern Combat 5: Blackout, cette simulation donne un tournant graphique original au genre, où les joueurs utilisent leurs compétences et l'attirail adapté pour tirer dans le mille tout en tenant compte de la distance, du vent, des obstacles, de la trajectoire de la balle, des mouvements des cibles, et plus encore.

Avec des graphismes "flashy", les joueurs de Sniper Champions s’affrontent dans de magnifiques décors aux quatre coins du monde, des plages de sable blanc avec leurs palmiers ondulants, aux banquises glaciales baignant dans la lueur d'une aurore boréale, en passant par des amphithéâtres antiques. Le studio insiste sur la qualité et le réalisme de l'ensemble, bien évidemment gratuit au téléchargement mais avec une tonne de possibilités concernant la personnalisation des armes et des skins à collectionner.



Voici le trailer vidéo :

Thomas Aurick, VP de la création chez Gameloft, a déclaré :

Sniper Champions est une approche totalement nouvelle des jeux de tir sur le marché », déclare . « Nous voulions nous orienter vers l'aspect compétitif qu'on observe dans les événements sportifs internationaux du monde réel, et les joueurs verront un jeu qui reflète cette intention. Sniper Champions est un jeu coloré et personnalisable où la compétition est rude, où la simulation physique est réaliste et où mettre dans le mille est un véritable exploit.

Les promesses sont intéressantes, à vous de juger !

Télécharger le jeu gratuit Sniper Champions