Des photos des câbles Lightning tressés de l'iPhone 12 et de l'iMac Pro

Il y a 1 heure (Màj il y a 52 min)

Julien Russo

Réagir

Si vous êtes un utilisateur Apple de longue date, vous avez probablement vécu cette frustration de voir son câble Lightning se casser au bout de quelques années d'utilisation. Malheureusement, ça a toujours été un problème récurrent chez Apple. Avec les nouveaux iPhone qui vont être présentés à la rentrée, Apple aurait fait le choix d'inclure un câble plus résistant. Voici à quoi il pourrait ressembler.

Deux images qui ont fuité

Publié sur le réseau social Weibo en Chine et repris par le célèbre @L0vetodream sur Twitter, voici à quoi pourraient ressembler les deux câbles qui seraient fournis à la fois pour l'iPhone 12 et pour l'iMac Pro.

On retrouve un câble blanc à gauche de l'image, globalement il est plus court et plus fin. À droite on retrouve un câble noir qui est plus long et plus épais ! Tous deux ont deux extrémités différentes, un bout en USB-C et un bout en Lightning.

Pour l'instant nous en sommes qu'au stade de la rumeur, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de câble iPhone en nylon !

Apple ferait ce nouveau choix pour optimiser la durée de vie des câbles de recharge qui sont souvent l'objet de mécontentement chez les utilisateurs d'iPhone. Un câble tressé est nettement plus résistant, en plus il est moins sujet aux noeuds.