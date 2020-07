Rumeur : keynote Apple le 8 septembre pour l'iPhone 12 et un autre le 27 octobre

Hier à 20:08 (Màj hier à 21:30)

Julien Russo

2

Avec la période de pandémie qui continue de toucher le monde, les dates habituelles des lancements, mais aussi des Apple Event sont particulièrement imprévisibles cette année. Une rumeur lancée par "iHacktu Pro" sur Twitter affirme avoir obtenu des informations que l'Apple Event se divisera en deux parties cette année, le premier aura lieu le 8 septembre et le second le 27 octobre.

Des détails inédits

Si pour l'instant nous n'avons encore aucune information officielle sur les dates sélectionnées par Apple pour la présentation de ses nouveaux produits, à l'Apple Park tout serait déjà organisé.

Si on en croit un récent tweet, Apple aurait prévu la date du 8 septembre pour présenter l'iPhone 12, mais aussi les nouveaux modèles d'Apple Watch et l'iPad.

Et surprise... Apple aurait prévu de présenter définitivement l'AirPower et d'annoncer une date officielle de commercialisation ! En effet, les ingénieurs ont réussi pendant la période de confinement à gérer les surchauffes de l'appareil. Le keynote serait une présentation 100% virtuelle comme on en a eu l'occasion lors de la WWDC 2020.

Un second keynote aurait lieu le mardi 27 octobre. Elle serait spécifiquement dédiée à l'iPad Pro. La firme de Cupertino apporterait également plus de précisions concernant Apple Silicon qui va prochainement débarquer sur les Mac.

Ce rendez-vous sera aussi l'occasion de présenter de nouveaux iMac et MacBook avec le nouveau processeur.

La révélation va encore plus loin en affirmant que pour l'Apple Event du mois d'octobre, la firme californienne dévoilerait son intention de lancer des Apple Glasse. Il ne faudra cependant pas s'attendre à une date de lancement, mais Apple en dira beaucoup sur les fonctionnalités et probablement les prix des différents modèles.