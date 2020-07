Twitter : Une nouvelle source de revenus via un abonnement payant ?

Julien Russo

Twitter est un réseau social qui marche merveilleusement bien, surtout quand l'actualité est intense comme cette année. Cependant, ce qu'a du mal l'oiseau bleu, c'est de rentabiliser toute cette arrivée de nouveaux utilisateurs. D'après une offre d'emploi postée puis supprimée, Twitter aurait peut-être trouvé une idée.

Un abonnement payant ?

Pour l'instant, Twitter tire essentiellement ses revenus des publicités. D'après un article publié sur le site de CNN aux États-Unis, une nouveauté aurait été abordée lors d'une réunion entre la direction du réseau social et les investisseurs.

Twitter prévoirait de proposer un abonnement payant à ses millions d'utilisateurs. Alors bien sûr, le réseau sera toujours accessible gratuitement, mais vous aurez du contenu supplémentaire en échange d'un abonnement à renouvellement mensuel. Qu'est-ce que Twitter pourrait apporter en plus ? Pour l'instant, c'est l'inconnu... On imagine que ça pourrait être un service de presse en ligne ou des abonnements à des comptes Twitter pour soutenir une personne qu'on apprécie particulièrement (un peu comme le concept d'une chaine Twitch).

Lors de la réunion, il a été mentionné que cela serait complémentaire aux publicités et que l'abonnement payant pourrait être lancé en bêta avant la fin de l'année. L'objectif étant d'apporter une meilleure rentabilité dans les prochains trimestres.

Twitter prépare ce projet depuis longtemps puisqu'une offre d'emploi a été publiée puis supprimée quelques heures après. On pouvait y lire :

Nous sommes une nouvelle équipe, appelée Gryphon. Nous construisons une plateforme d’abonnement, qui pourra être réutilisée par d’autres équipes à l’avenir. C’est une première pour Twitter! Gryphon est une équipe d’ingénieurs web qui collaborent étroitement avec l’équipe Payments et l’équipe Twitter.com. Nous recherchons un ingénieur full-stack pour diriger le travail du client Paiement et Abonnement, quelqu’un qui valorise la collaboration autant que nous et peut servir de pont pour l’équipe d’ingénierie.

