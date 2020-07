Good Sudoku : le meilleur jeu du genre sur iPhone

Si vous êtes amateurs de Sudoku, le jeu inventé en 1979 par l’Américain Howard Garns, alors il vous faut absolument tester Good Sudoku.



Idéalement sorti pour l’été (cf nos sorties jeux d’hier), Good Sudoku a été développé par deux amoureux de ce jeu qui nécessite qu’une grille 3x3 et un crayon. Ici, votre doigt remplace la mine et l’IA se charge de la magie.

Good Sudoku : un jeu pour tous les niveaux

Vous n’avez jamais joué au Sudoku comme celui-ci. Voilà commence la description du nouveau jeu de Sudoku. Un peu pompeux certes, mais réaliste et ludique. En effet, Good Sudoku transforme votre appareil iOS en un génie Sudoku alimenté par l'IA dont la seule mission est de vous aider à apprendre et à aimer ce jeu classique.



Destiné à tous les joueurs, l’élégant Good Sudoku est accessible aux novices comme aux experts avec son système d’indices intelligent, son système anti-comptage et les tutoriels qui vous aideront à mieux jouer et à vous amuser davantage. C’est clairement un excellent professeur de Sudoku pour ceux qui veulent s’y mettre ou qui ne sont pas suffisamment à l’aise.



Si le côté ludique est aussi présent, c’est aussi grâce à l’interface qui est très bien pensée. Tout est clair, à sa place et chaque information est utile.

Le titre contient 70 000 puzzles de qualité inspirés des meilleurs autres jeux, 3 modes standards, 3 modes quotidiens à la difficulté croissante, 5 niveaux de difficulté et la possibilité d’importer ses propres puzzles ! Oui c’est un gros plus pour les plus addicts d’entre vous.



Par contre, bien que gratuit au téléchargement, Good Sudoku nécessite un achat de 4,49€ si vous voulez trois débarrasser de la publicité et débloquer quelques éléments supplémentaires.



Good Sudoku est disponible sur iPhone et sur iPad.

Les avantages de Good Sudoku

Si vous vous demandez comment a été conçu Good Sudoku, voici quelques éléments de réponse.



Zach et Jack ont d’abord coder un générateur pour créer plus de 70 000 puzzles de la plus haute qualité. Ils ont passé des semaines à découvrir comment générer des puzzles complexes que vous ne trouverez pas dans d’autres applications de Sudoku. Les casse-têtes les plus difficiles nécessitent des techniques telles que «XYZ Wings», «Hidden Quadrouples», «Jellyfish» et «Swordfish».



En parallèle, ils ont développé un résolveur qui se charge de vérifier la faisabilité d’un puzzle mais qui est aussi actif pendant que vous jouez. Dans Good Sudoku, si vous êtes bloqué, il peut détecter votre point de blocage, puis vous aider à trouver la prochaine technique dont vous avez besoin pour résoudre le puzzle.



Autre avantage, le titre du créateur de Really Bad Chess vous informe des techniques requises pour chaque niveau de difficulté, au lieu de simplement parler de facile ou difficile, Good Sudoku vous permet de les pratiquer individuellement en dehors des énigmes et de garder une trace de celles que vous avez apprises.



Enfn, alors que les joueurs passent la plupart de leur temps à regarder le tableau et à compter, Good Sudoku facilite ce point fastidieux en n’affichant que les chiffres possibles en fonction des données du tableau. Au début, ces outils peuvent sembler un peu tricher, mais une fois que votre esprit est libéré du comptage, vous aurez de l'espace pour voir le côté beaucoup plus fascinant du Sudoku : toutes les belles structures techniques.



PS : les classements mondiaux dans les modes quotidiens finiront pas convaincre les plus acharnés !

Notre avis sur "Good Sudoku"

La note 4,5 / 5

