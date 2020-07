Parler : le réseau social qui veut concurrencer Twitter

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

En avez-vous entendu Parler ? Derrière ce jeu de mots se cache le nouveau réseau social qui monte. Lancé en 2018, Parler aura du attendre deux ans avant de décoller grâce en partie au nettoyage des réseaux historiques comme Facebook et Twitter qui ont commencé à bannir de nombreux utilisateurs pour différentes raisons. La liberté d’expression étant un concept à géométrie variable, et les élections américaines approchant, ces décisions ont mené de nombreuses personnalités à se lancer sur Parler. Nous avons voulu nous faire un avis et tester cette application gratuite.

Notre avis sur Parler : "Lisez l'actualité, parlez librement"

Parler dont le nom français ne reflète pas son pays d’origine - les USA - est donc une plateforme gratuite, accessible sur le web et les smartphones iOS et Android. Conçue comme un Twitter, elle permet de suivre l’actualité en temps réel, de réagir et de partager ses centres d’intérêt. Avec 1000 caractères autorisés par Parley (equivalent à un tweet), c’est donc plus confortable que le petit oiseau. Le but est par contre strictement le même mais avec un surplus de liberté d’après les nombreux avis et retours qu’on a pu consulter.

Le slogan du service est "Lisez l'actualité, parlez librement" ("Read News, Speak Free").



Voici comment son fondateur, John Matze, une présente :

Nous, le peuple, ne voulons pas qu’on nous dise quoi penser, nous ne voulons pas être manipulés, et nous voulons que nos données soient privées. Nous rejetons le technofascisme et ceux qui pensent qu’ils sont les seuls arbitres de la vérité. Nous rejetons leurs éditorialistes subjectifs, leurs fact-chekeurs et la censure.



Comme indiqué plus haut, les réseaux sociaux historiques filtrent de plus en plus les informations publiées pour éviter tout dérapage. Pourtant en se baladant sur Parler, nous n’avons rien constaté de déplacé parmi les Parleys. Certes cela discute beaucoup politique, mais cela reste civilisé. Sur Twitter par exemple, il est de plus en plus courant de voir un déchaînement d’insultes et autres injures à la suite d’un tweet.



Pour cela, comme ses concurrents, Parler fixe des règles à respecter. Le réseau social interdit les propos haineux et conseille:

Pour être sûr que votre message est acceptable, remplacez l'individu ou le groupe visé par un autre pour voir si c'est acceptable.

Il en va de même pour les médias partagés.

Un réseau jeune mais complet

Côté fonctionnalités, Parler est déjà assez complet avec l’artillerie désormais classique des réponses publiques ou privées, le support des GIFs, les messages privés, le système de followers, les hashtags, les suggestions de comptes, etc. Vous ne serez pas perdu en vous inscrivant, mais il est bien entendu que l’expérience n’est pas encore aussi fluide que sur Twitter, notamment l’ergonomie générale qui accuse du retard. Idem pour l’interface qui n’est pas traduite en français, mais c’est un bon début.



Justement, si vous voulez vous inscrire, il faut une adresse mail, un numéro de téléphone et avoir plus de 13 ans. L'âge des utilisateurs n'est pas vérifié, sauf si vous faites la demande de certification du compte. Une fois vos informations enregistrées, un SMS vous sera envoyé pour confirmer l’inscription. Vous pourrez alors choisir un nom, un nom de profil et une photo. Ensuite, il faudra commencer à suivre des comptes.



Bref, un petit vent de fraîcheur avec cette app Parler qui conseille même d’éviter tout ce qui est viral. Un comble ? À vous de juger et n’oubliez pas de nous suivre sur Parler : @iPhoneSoft. Il ne reste plus qu’à faire venir tous vos amis fans d’Apple et de nouvelles technologies en général pour ouvrir des discussions intéressantes sur Parler.

