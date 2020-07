Concours photo : Une photographie d'iPhone 4 remporte un prix

Julien Russo

Souvent critiqué, mais toujours applaudi. Voici comment on pourrait résumer les performances de l'appareil photo sur l'iPhone. Régulièrement, Apple organise un concours photo du nom de "iPhone Photography Awards". Les passionnés sont invités à participer avec leur plus beau cliché réalisé à partir d'un iPhone ou d'un iPad. Cette année, un participant a choqué tout le monde.

Le cliché magnifique d'un... iPhone 4

Qui aurait cru qu'un si vieux smartphone avec un appareil photo de seulement 5 mégapixels puisse faire un si beau cliché ?

Omar Lucas est un fidèle des produits Apple de longue date, cependant ce n'est pas le genre à changer d'iPhone tous les ans. En effet, il a toujours son iPhone 4 pour réaliser ses photos quand il est en voyage. En vacances au Pérou, Omar a rencontré trois femmes tisserandes dans la région sud d'Ayacuch, elles portaient sur elles des llicllas, un vêtement de tradition courant dans le pays.

Regardant vers l'horizon, le photographe avec son iPhone a pris cette photo...

Quand le jury de l'iPhone Photography Awards a vu cette photographie, ça a été le coup de foudre immédiat. De plus, il y a eu une surprise générale quand ils ont appris qu'elle a été réalisée par un iPhone 4. Comme quoi, même en 2020 on peut prendre de magnifiques clichés avec un iPhone d'ancienne génération.



Permis les autres gagnants ont retrouve des photos capturées avec un iPhone X ou encore un iPhone 6.

Si vous êtes intéressé pour participer à cette cérémonie de récompenses pour les photographes, vous pouvez vous inscrire (jusqu'au 31 décembre 2020) pour proposer vos plus beaux clichés réalisés avec un iPhone ou un iPad. À savoir, l'inscription est payante et la photo a le droit d'être mise en ligne sur internet.



