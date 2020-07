Élection présidentielle américaine : Les employés Apple vont être payés pour aller voter

Depuis le 20 janvier 2017, Donald Trump réside à la Maison-Blanche, cependant cela va-t-il continuer ? Les Américains sont invités à voter le 3 novembre pour exprimer ou non leur souhait de continuer avec leur président actuel. Une journée décisive où chaque américain est invité à se déplacer dans un bureau de vote ! Malheureusement, beaucoup n'y vont pas par faute de temps ou parce qu'ils travaillent. Chez Apple, on a trouvé la solution pour motiver les salariés à voter.

