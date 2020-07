Bons plans iOS : Donut County, Lighthouse Adventure, YoWindow Météo

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Donut County, Lighthouse Adventure, YoWindow Météo. L'occasion d'économiser 25,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

SavingsApp (App, iPhone, v3.0.2, 9 Mo, iOS 11) passe de 2,29 € à gratuit. SavingsApp offre un moyen simple et élégant de suivre les comptes chèques, les comptes d'épargne, les cartes de crédit et même les liquidités en caisse. Contrairement à d'autres applications financières, il ne vous présente pas un tas de fonctionnalités que vous n'utiliserez pas.



Au lieu de cela, il vise à vous aider à suivre facilement les soldes, les transactions et les paiements planifiés. Les économies incluent également la synchronisation des données iCloud, vous permettant de suivre les comptes sur tous vos appareils, y compris votre Mac.



Les + : Simple mais efficace Télécharger l'app gratuite SavingsApp





YoWindow Météo (App, iPhone / iPad, v2.9.1, 69 Mo, iOS 9.0, Pavel Repkin) passe de 3,49 € à gratuit. Une application météo proposant un paysage animé qui reflète la météo en temps réel. Déjà adopté depuis un moment à la rédaction, YoWindow propose de faire défiler l'écran pour comprendre comment le temps va changer tout au long de la journée.



Prévisions pour la journée et pour quelques jours à venir. Les infos météo sont fournies par yr.no et NW.



Les + : L'interface Télécharger l'app gratuite YoWindow Météo





Baromètre Digital S10 (App, iPhone / iPad, v2.4.3, 10 Mo, iOS 12.0, Studio Nano Ship, Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Transformez votre iPhone en baromètre de poche ! L'application utilise le baromètre intégré aux iPhones, s'ajuste au niveau de la mer et s'auto-calibre avec l’altitude fournie par le GPS.



Les + : Aucune configuration nécessaire

Courbes de pression sur les derniers jours

20 couleurs de fond Télécharger l'app gratuite Baromètre Digital S10





Jeux gratuits iOS :

Flip Range (Jeu, Simulation / Sports, iPhone / iPad, v1.05, 202 Mo, iOS 10.0, Alexander Bukharev) passe de 1,09 € à gratuit. Flip Range est un jeu avec des éléments de parkour et d'acrobaties, dans lequel vous devez effectuer plus de 70 combinaisons de figures de divers bâtiments.



Apprenez de nouvelles figures, améliorez la force du saut et la vitesse de rotation dans les airs, et devenez un véritable maître des sauts extrêmes.



Collectez autant de points que possible à tous les niveaux et prenez la première place dans le classement mondial.



Les + : Physique réaliste Télécharger le jeu gratuit Flip Range





Skulls of the Shogun (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.2.1, 509 Mo, iOS 9.0, GameClub) passe de 5,49 € à gratuit. Skulls of the Shogun est un jeu de stratégie au tour par tour édité par 17-Bit.



Originellement disponible sur XBox et Windows Mobile, il a ensuite été adapté pour PC sous Windows et est finalement arrivé sur iOS.



L'action de Skulls of the Shogun prend place dans l'au-delà et dans un univers de samouraïs. On y dirige au départ un Général décédé qui s'aperçoit que son identité a été usurpée par un mystérieux personnage qui contrôle désormais le royaume des morts. Le scénario est soigné et plein de rebondissements.



Les + : De l'humour et de l'action Télécharger le jeu gratuit Skulls of the Shogun





Lighthouse Adventure (Jeu, , iPhone, v1.0, 27 Mo, iOS 8.0, THANH TUNG DANG) passe de 2,29 € à gratuit. Le jeu Lighthouse est extrêmement simple, mais addictif... Il vous suffit de diriger la lumière du phare vers la droite ou vers la gauche pour avertir les bateaux qui arrivent...



Bien sûr, plus le temps passera, plus les bateaux arriveront vite !



Les + : Défiez vos amis ! Télécharger le jeu gratuit Lighthouse Adventure





Promotions iOS :

Donut County (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 336 Mo, iOS 10.0, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 3,49 €. Donut County est un jeu de réflexion narratif, dans lequel vous manipulez un trou qui ne cesse de grandir dans le sol. Rencontrez des personnages adorables, volez leurs détritus et lancez-les dans le trou.



Les ratons laveurs ont débarqué à Donut County avec des trous voleurs de détritus commandés à distance. Vous incarnez BK, un raton laveur qui contrôle un trou et avale ses amis et leur maison pour gagner des récompenses idiotes.



Quand BK tombe dans l’un de ses propres trous, il se retrouve confronté à Mira, sa meilleure amie, et aux résidents de Donut County, tous bloqués à 999 pieds sous terre… et ils exigent de comprendre ce qu’il se passe ! Télécharger Donut County à 3,49 €





Florence (Jeu, Livres, iPhone / iPad, v1.0.5, 1,2 Go, iOS 10.0, Annapurna Interactive) passe de 3,49 € à 2,29 €. Florence est un récit interactif créé par le responsable conception à succès de Monument Valley, la chronique des péripéties sentimentales d'une jeune femme face au premier amour.



Florence Yeoh se trouve dans une impasse. Sa vie n'est qu'une interminable routine… travailler, dormir et passer bien trop de temps sur les réseaux sociaux. Jusqu'au jour où elle rencontre Krish, un violoncelliste qui va changer sa vision du monde.



Vivez l'histoire d'amour de Florence et Krish à travers une série de vignettes sur mesure : du flirt à la querelle, de la sollicitude à la solitude. Inspiré des romans graphiques et des webcomics du quotidien, Florence est une aventure intime, vraie et personnelle.... Télécharger Florence à 2,29 €