Bons plans iOS : Crying Suns, Dream A Little Dream, MÉTÉO NOW

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Crying Suns, Dream A Little Dream, MÉTÉO NOW. L'occasion d'économiser 50€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.27, 375 Mo, iOS 11.0, ZigZaGame Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon sur Nintendo DS.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde avec plus de 900 monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Durée de vie





Blackthorn Castle (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 133 Mo, iOS 8.0, Syntaxity Inc.) passe de 3,99 € à gratuit. Blackthorn Castle est un jeu d'aventure et de réflexion de style click and point dans lequel vous devrez aider votre oncle à rechercher un mystérieux objet perdu. Explorez le château, affrontez les énigmes et venez à bout de cette belle histoire.



Les + : Jeu traduit en français

Le scénario Télécharger le jeu gratuit Blackthorn Castle





Dream A Little Dream (Jeu, , iPhone / iPad, v1.5, 106 Mo, iOS 11.0, Moneer Marouf) passe de 0,99 € à gratuit. Par une nuit paisible et rêveuse, le Floof Royal sirota trop de lait à la fraise et tomba dans un profond sommeil. Alors que la lune descendait et que le soleil commençait à se lever, le Floof Royal se mit à rêver un peu et roula hors du lit, tombant dans le ciel crépusculaire.



Entrez dans un pays de rêve avec cette tranche de paradis nostalgique de style arcade en pixel art. Déplacez-vous à travers les nuages aux couleurs de la barbe à papa en tant que chat endormi équipé uniquement du plus magique des bonnets de sommeil, et Dream a Little Dream...



Un jeu très coloré, qui vous demandera de sauter de nuage en nuage en allant le plus haut possible.



Les + : Le pixel-art très réussi Télécharger le jeu gratuit Dream A Little Dream





Symmetrain (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3.2, 47 Mo, iOS 9.0, Black Pants Studio GmbH) passe de 0,99 € à gratuit. Choisissez un train et votre voyage commencera. Au fur et à mesure que votre train avance, vous devez essayer de choisir les arbres, les buissons, les formations rocheuses et autres objets qui se trouvent d'un côté des voies et pas de l'autre. Si vous manquez un obstacle ou appuyez de manière incorrecte, votre train sera retardé.



S'il est trop retardé, il disparaîtra de la vue et le jeu sera terminé. Vous pouvez tirer sur le frein d'urgence pour ralentir un peu les choses quand les choses deviennent agitées et vous remettre de l'ordre.



Les + : Un jeu d'action dans lequel vous travaillerez votre concentration !

Comprend 8 environnements Télécharger le jeu gratuit Symmetrain





Applications gratuites iOS :

Activity Tracker+ (App, iPhone / iPad, v5.9.4, 28 Mo, iOS 13.0, Gaivoronski Andrei Vyacheslavo...) passe de 2,99 € à gratuit. Complétez vos anneaux même si vous n'avez pas d'Apple Watch et gagnez des trophées !



Suivez vos pas, votre distance et votre activité. Recevez des notifications lorsque vous atteignez vos objectifs d'activité quotidiens. Partagez vos anneaux avec les résultats. Placez vos anneaux d'activité sur n'importe quelle image.



Les + : Une référence Télécharger l'app gratuite Activity Tracker+





Sketch Tree Pro (App, iPhone / iPad, v1.8, 54 Mo, iOS 9.1, guangxie chen) passe de 9,99 € à gratuit. Sketch Tree est une application de dessin mobile spécialement conçue pour les professionnels de la création. Sa fonctionnalité de peinture et de dessin est très novatrice, avec des pinceaux réalistes et des aquarelles révolutionnaires.



Des outils de peinture complets, avec plus de 80 pinceaux, gommes, règles, outils de remplissage, sélecteur de couleurs et système avancé de couches permettant d'importer des images d'arrière-plan et des dessins.



Les + : L'application est très complète Télécharger l'app gratuite Sketch Tree Pro





MÉTÉO NOW (App, iPhone / iPad, v2.8.4, 59 Mo, iOS 12.0, DeluxeWare) passe de 20,99 € à gratuit. L'application absolument incroyable, comme de la magie dans votre main. Vous n'imaginez pas tout ce que le monde peut vous offrir.

Des images 3D Earth captivantes attireront votre attention dans cette application et vous allez oublier la principale caractéristique de cette application : les prévisions météorologiques.



La météo actuelle détaillée, les prévisions météorologiques horaires et quotidiennes détaillées pour le monde entier, la recherche rapide, sa belle interface utilisateur font de cette application l'une des meilleures du marché....



Les + : Pour une météo bien plus poussée Télécharger l'app gratuite MÉTÉO NOW





Promotions iOS :

Doctor Who: Lonely Assassins (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.13, 770 Mo, iOS 11.0, Maze Theory Ltd.) passe de 5,99 € à 1,99 €. Au milieu d'une sinistre série d'événements dans une maison apparemment abandonnée à Londres, quelqu'un disparaît et vous trouvez son téléphone. Lorsqu'il commence à s'autodétruire, l'ex-scientifique de l'UNIT Petronella Osgood fait appel à votre aide pour découvrir des indices cachés et résoudre des énigmes cryptiques. Il s'agit de la suite de l'histoire des Anges Pleureurs où il faudra rechercher dans des messages, des e-mails, des vidéos, des photographies et plus encore pour découvrir la vérité.



Au niveau des personnages, on retrouve Petronella Osgood (interprétée par Ingrid Oliver) mais aussi Finlay Robertson dans le rôle de Larry Nightingale et une apparition spéciale de Jodie Whittaker dans le rôle du docteur.





911 Operator (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v3.06.05, 218 Mo, iOS 10.3, Games Operators) passe de 4,99 € à 2,99 €. Dans 911 OPERATOR, tu deviens opérateur de la ligne d’urgence et tu dois réagir rapidement aux notifications entrantes. Ta tâche est non seulement de répondre au téléphone, mais aussi de donner une réponse adéquate à la situation: parfois, il suffit de donner des instructions de premiers soins, d'autres fois il est nécessaire de faire intervenir la police, les pompiers ou les services médicaux.



Rappelle-toi qu’à l’autre bout du fil, il y a peut-être le père d’une enfant mourante, un poseur de bombe imprévisible ou un simple farceur. Sauras-tu quoi faire avec chacun d'entre eux?



Les + : Prenant

Faites les bons choix Télécharger 911 Operator à 2,99 €