Bons plans iOS : Crying Suns, SPHAZE, Start Here by Tinrocket

⏰ Hier à 22:48 (Màj hier à 22:48)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Crying Suns, SPHAZE, Start Here by Tinrocket. L'occasion d'économiser 26€ !



Jeux gratuits iOS :

Space Shooter (Jeu, Musique / Stratégie, iPhone / iPad, v1.02, 219 Mo, iOS 9.0, Khushal Khan) passe de 0,99 € à gratuit. Explorez la galaxie en tant que tireur extraterrestre maléfique intergalactique dans le nouveau jeu de vaisseau spatial de guerre. Essayez de déverrouiller des vaisseaux spatiaux cool dotés de super pouvoirs.



Essayez de rivaliser avec vos amis.



Les + : Un classique efficace Télécharger le jeu gratuit Space Shooter





SPHAZE (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.3, 385 Mo, iOS 13.0, Mateusz Janczewski) passe de 3,99 € à gratuit. Dans SPHAZE, vous manipulerez des labyrinthes tordus et guiderez des robots mystérieux dans des mondes d’une beauté saisissante.



SPHAZE propose une exploration relaxante de mondes allant du fantastique à la science-fiction. Guidez les mystérieux robots dans différentes zones, résolvez des énigmes d'arcade, mettez vos réflexes à l’épreuve et aidez le turbulent RoBip.



Un savant mélange des puzzles arcade de Cut the Rope avec la direction artistique de Monument Valley en poly-low ! On apprécie les effets de parallaxe et l'utilisation du Taptic Engine qui apporte une dimension supplémentaire. Télécharger le jeu gratuit SPHAZE





Superflow! (Jeu, , iPhone / iPad, v2.2, 10 Mo, iOS 12.0, David Knothe) passe de 0,99 € à gratuit. Le jeu Superflow! est très basique, mais plutôt efficace : votre but est simplement d'éviter les barres qui défilent, le tout avec des commandes très simples.



Jusqu'où pourrez-vous aller ?



Les + : Le jeu parfait pour défier vos amis Télécharger le jeu gratuit Superflow!





Applications gratuites iOS :

Witch for Twitch (App, iPhone, v1.0, 2 Mo, iOS 14.0, Oliver Mason) passe de 0,99 € à gratuit. Witch for Twitch est un client pour Twitch. La première application qui vous permet de regarder Twitch directement depuis votre montre.



Désormais, vous ne manquerez plus aucun stream en direct, vous pourrez les voir sur votre montre !



Les + : Voir les vidéos depuis votre montre Télécharger l'app gratuite Witch for Twitch





Start Here by Tinrocket (App, iPhone / iPad, v1.0.4, 18 Mo, iOS 14.3) passe de 0,99 € à gratuit. Optimisez vos vidéos pour les publications sociales avec cette application géniale. Commencer ici vous permet d'aller droit au but en facilitant le déplacement du début de votre vidéo. Chargez simplement votre film, marquez l'action et partagez.



Votre vidéo commencera au meilleur endroit lorsqu'elle apparaîtra sur Instagram ou Twitter, et la vidéo complète avec une boucle transparente lorsque la lecture se répète.



Les + : L'ami parfait des accros aux réseaux sociaux Télécharger l'app gratuite Start Here by Tinrocket





WordMap (App, iPhone / iPad, v1.2.6, 96 Mo, iOS 13.0, Alexey Tataurov) passe de 2,99 € à gratuit. WordMap est un nouveau moyen intelligent d’explorer les significations des mots et les relations. Cette application est un thésaurus anglais interactif qui vous aide à trouver la signification des mots et à montrer les relations entre les mots associés.



Vous pouvez rapidement trouver un mot approprié, étendre votre vocabulaire et améliorer votre grammaire.



Les + : Plus de 200 000 mots anglais Télécharger l'app gratuite WordMap





logol (App, iPhone, v1.37, 107 Mo, iOS 13.0, YiChing Kuo) passe de 3,99 € à gratuit. Logol vous permet d'ajouter des filigranes ou des logos à vos photos. Vous pouvez modifier plusieurs images à la fois.



L'application dispose également d'un générateur de codes QR et vous permet d'ajouter votre signature personnalisée.



Les + : Pour les artistes souhaitant faire découvrir leur travail Télécharger l'app gratuite logol





Promotions iOS :

Dream Park Story (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.29, 271 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 7,99 € à 3,99 €. Créez et personnalisez votre propre parc d'attractions. À partir d'attractions modestes comme le manège de tasses de thé ou les trampolines, vous pourrez évoluer vers des choses plus grandes et meilleures. Tu peux même engager des mascottes et organiser des parades fantastiques !



Qu'est-ce que vos visiteurs préfèrent ? Comment pouvez-vous l'améliorer ? Il n'y a pas de meilleur endroit pour vérifier les réactions de dernière minute que les médias sociaux du parc. Travaillez dur, et vous pourriez attirer l'attention de célèbres influenceurs en ligne !



Vous manquez d'espace pour construire de nouveaux manèges ? Pas de problème ! Il suffit d'appeler votre sympathique entreprise de construction de quartier pour agrandir le parc. Bientôt, vous installerez des grandes roues, des montagnes russes et d'autres attractions à grande échelle pour attirer le regard des clients potentiels qui passent par là. Télécharger Dream Park Story à 3,99 €





Dungeon Village 2 (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.33, 264 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 6,99 € à 2,99 €. Construisez et gérez une ville dans les prairies, les champs de neige, même dans le monde souterrain! Installez des auberges, des magasins d'armes et plus encore pour convaincre les aventuriers de venir vous rendre visite.



Utilisez des objets et de l'équipement pour dynamiser vos aventuriers et les aider à obtenir plus d'or et d'expérience dans leurs quêtes. Soyez à l'affût de nouveaux donjons à explorer et de nouveaux monstres à combattre!



Besoin d'aide pour attirer les aventuriers? Essayez de construire de nouvelles installations, de vendre de nouveaux types de nourriture ou d'améliorer la région pour gagner des titres. Continuez à expérimenter et vous pourriez tomber sur des récompenses rares... Télécharger Dungeon Village 2 à 2,99 €