Bons plans iOS : SPHAZE, Apollo, DayCalc Pro, Springshot

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment SPHAZE, Apollo, DayCalc Pro, Springshot. L'occasion d'économiser 24€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

SPHAZE (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.3, 385 Mo, iOS 13.0, Mateusz Janczewski) passe de 1,99 € à gratuit. Dans SPHAZE, vous manipulerez des labyrinthes tordus afin de guider des robots mystérieux dans des mondes d’une beauté assez incroyable.

Un savant mélange des puzzles arcade de Cut the Rope avec la direction artistique de Monument Valley en poly-low ! On apprécie les effets de parallaxe et l'utilisation du Taptic Engine qui apporte une dimension supplémentaire.



Des graphismes magnifiques, très amusant, très relaxant : C'est un jeu formidable. Télécharger le jeu gratuit SPHAZE





Springshot (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v3.0, 27 Mo, iOS 15.0, Simple Genius Software) passe de 1,99 € à gratuit. Plus amusant que vous ne l'imaginez. Simple mais très bien conçu, Springshot vous permettra de vous éclater en un rien de temps grâce à une ambiance sonore, des graphismes et des détails soignés.

On peut jouer seul ou à plusieurs, et même contre l'ordinateur vous n'êtes pas prêt de le lâcher ! Télécharger le jeu gratuit Springshot





Applications gratuites iOS :

System Activity Monitor (App, iPhone / iPad, v3.13, 18 Mo, iOS 12.0, Tekton Technologies (P) Ltd.) passe de 1,09 € à gratuit.

L'application surveille l'activité d'iOS comme l'utilisation de la mémoire vive et du processeur, l'autonomie de la batterie, l'espace utilisé et les informations sur l'appareil. Le résultat est représenté par des visuels explicites tels que le compteur de vitesse, l'indicateur à DEL, les diagrammes à barres en 3D, l'animation de la charge de la batterie, et autre clignotement des LED du chargeur. Une app pour avec une vision de ce qui se passe à l'intérieur de votre appareil Apple. C'est le Moniteur d'activité qu'on attend toujours sur iOS... Télécharger l'app gratuite System Activity Monitor





Apollo (App, iPhone, v2.3.4, 21 Mo, iOS 12.0, Lefteris & Co. O.E.) passe de 1,99 € à gratuit.

Apollo améliore les photos en mode portrait grâce à des paramètres qu'Apple ne propose pas. Sélectionnez la couleur, l'intensité, la distance de la lumière et autres pour véritablement faire ressortir la personne de la scène.



Apollo est la première application à utiliser les données de profondeur de vos photos en mode portrait pour calculer l'éclairage.



(nécessite iPhone 7 Plus, 8 Plus, X ou plus récent). Télécharger l'app gratuite Apollo





Easy Spending (App, iPhone / iPad, v4.10.8, 26 Mo, iOS 13.0, Tekton Technologies (P) Ltd.) passe de 1,99 € à gratuit. Une excellente app pour faire le suivi de vos dépenses sans prise de tête. La page d'accueil est simple et fonctionnelle, mais l'app permet de gérer également le multi-compte, le verrouillage des données, la recherche d'écriture, et plus encore.



Les + : Très facile d'utilisation

Le widget

La sauvegarde automatique Télécharger l'app gratuite Easy Spending





DayCalc Pro (App, iPhone / iPad, v8.5, 149 Mo, iOS 10.3, 良峰 侯) passe de 0,99 € à gratuit. DayCalc est une calculatrice et un convertisseur d'unités faciles à utiliser et joliment réalisés, comprenant une calculatrice standard, scientifique et de fractions. Très bien notée, elle remplacera aisément la calculatrice de base sur votre iPad, iPhone et Apple Watch grâce à son historique, son mode double et plus encore ! Télécharger l'app gratuite DayCalc Pro





Promotions iOS :

Rush Rally Origins (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.30, 220 Mo, iOS 9.0, Brownmonster Limited) passe de 4,99 € à 2,99 €. Rush Rally associe l’action descendante classique du Rush Rally originel aux graphismes et aux éléments physiques encensés par les joueurs de Rush Rally 3. Un mélange entre le passé et le futur qui débouche sur 36 nouvelles courses uniques, chacune offrant la possibilité de changer le moment de la course et la météo. Conduisez sur de nombreuses surfaces difficiles comme la neige, le gravier, la terre battue, la boue et le bitume !



On peut y jouer à 120 Hz sur les iPhone et iPad dernier cri, de quoi en profiter un maximum avec sa vue de haut parfaite pour les écrans tactiles. Télécharger Rush Rally Origins à 2,99 €





SPACE INVADERS (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.4.0, 93 Mo, iOS 9.0, TAITO Corporation) passe de 4,99 € à 1,99 €. Jouez au roi des jeux de tir, le succès d'arcade qui a révolutionné le monde des jeux vidéos et continue d'envoûter le cœur de tous ses fans ! Utilisez votre canon pour défendre la Terre des vagues d'envahisseurs extra-terrestres ! Un classique parmi les classiques, mais à réserver aux nostalgiques car sa plastique a bien vécu... Télécharger SPACE INVADERS à 1,99 €





Aces of the Luftwaffe Squadron (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.13, 2,3 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 6,99 € à 0,99 €.

Voilà un shoot'em-up à défilement vertical plein d'action avec une narration intéressante et entièrement doublée. Comme dans tout bon jeu du genre, à vous d'éviter les balles, collecter des bonus et utiliser judicieusement vos capacités spéciales pour vaincre les nombreux ennemis. Des boss ponctuent chaque séquence de ce titre très bien réalisé et à la difficulté relevée.

Télécharger Aces of the Luftwaffe Squadron à 0,99 €