DigiTimes : l'iPhone 12 "sera dévoilé comme prévu en septembre"

Selon eux, "le segment des téléphones 5G étant susceptible de devenir un champ de bataille principal du marché mondial des téléphones portables". Cela n'empêcherait pas une date de sortie plus tard dans l'année, à cause des désagréments causés par la présence du COVID-19 dans le monde. Espérons qu'Apple donne bientôt de nouvelles informations... Source

Face à la forte concurrence des fabricants de téléphones Android, la tarification des téléphones iPhone 5G d'Apple, qui devrait être dévoilée comme prévu en septembre 2020, jouera un rôle clé dans l'accélération de la dynamique d'achat pour les iPhones et les modèles non-iPhone sur le marché final au second semestre 2020.

Les prédictions autour de l'iPhone 12 se succèdent, tant au niveau de son design et de ses composants que de sa date de présentation et de commercialisation. Selon les dernières rumeurs, Apple aurait maintenant le mois de septembre pour lever le voile autour de sa nouvelle gamme de smartphones. Des propos confirmés par nos confrères de chez DigiTimes qui, selon eux, croient savoir que les appareils "seront dévoilés comme prévu".

