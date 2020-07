Microsoft Teams servira de public pour la NBA

Guillaume Gabriel

On ne présente plus Microsoft Teams tant ce dernier a fait parler de lui pendant le confinement : véritable outil de travail et de conférence, ce dernier pourrait bien trouver une place insolite dans les prochaines semaines.



En effet, la NBA aurait décidé d'opter pour la fonctionnalité Together Mode pour afficher un public virtuel sur des écrans géants pendant les matchs.

Microsoft Teams, futur public de la NBA ?

Microsoft Teams a fait parti des "stars" durant la pandémie mondiale, permettant aux entreprises et aux employés de continuer les conférences malgré le télétravail.



Mais, l'outil du géant américain pourrait également se démarquer en devenant une solution pour afficher du public pendant les matchs de NBA.

Car oui, les prochains matchs de basket-ball seront à huis clos, laissant les stades vides dès le 30 juillet. Néanmoins, selon nos confrères du site Engadget, 300 fans seront présents virtuellement grâce à la fonctionnalité Together Mode de l'outil, qui permettra d'afficher ces dernier sur les sur écrans LED géants présents dans les stades.

Cette nouvelle expérience, la première à être mise en ligne à la suite de l’alliance stratégique de la NBA avec Microsoft, donne aux fans participants le sentiment de s’asseoir les uns à côté des autres lors d’un match en direct sans quitter le confort et la sécurité de leur maison, tandis que les joueurs font l’expérience de leur énergie et le soutien sur place

