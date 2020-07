Apple Plans : le Kosovo veut être affiché correctement

A l'heure actuelle, Apple Maps affiche donc le Kosovo comme une région de la Serbie, ce qui « en contraction directe avec les réalités politiques et légales », d'après la ministre. En effet, le Kosovo qui a déclaré son indépendance le 17 février 2008, a été approuvé par 92 pays dont la France. Malgré tout, l'indépendance n'est pas reconnue par l’ONU ni l’Union Européenne. Pour mettre la pression sur Tim Cook, Meliza Haradinaj explique que des services populaires en ligne comme Facebook, Twitter, Spotify, ou autre LinkedIn affichent bien le Kosovo comme un état souverain. La ministre en profite pour rappeler que la pénétration d’Internet au Kosovo est de 88,8%, soit un marché potentiel intéressant. D'ailleurs, le Kosovo se dit prêt à aider Apple à mettre à jour son service. En attendant, l'ennemi juré, Google Maps, marque les frontières du Kosovo en pointillés comme Apple mais nomme clairement le pays "Kosovo". C'est certainement plus en adéquation avec les attentes de la ministre.

Il fallait s'y attendre, le Kosovo n'apprécie pas son affichage dans Apple Plans. Non pas que la cartographie soit fausse mais c'est le pays entier qui n'est pas libellé Kosovo. Sur la carte d'Apple, le Kosovo fait encore partie de la Serbie. C'est ce qui a poussé Meliza Haradinaj, la ministre des Affaires étrangères du Kosovo, à écrire à Tim Cook pour faire changer les choses.

