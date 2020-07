L'étrange PUSS! sortira le 6 août sur iOS et Android

Il y a 1 heure

Alban Martin

PUSS! vient d'arriver en précommande sur iOS et Android. Si le nouveau jeu de Teamcoil met en vedette un chat, on ne peut pas le comparer aux autres titres à base de félins.



Voici une vidéo de présentation de PUSS :

PUSS! : un puzzle déjanté sur mobiles

Dans ce jeu, tu incarnes un chat piégé dans un monde parallèle.

Trouve la sortie ou erre à tout jamais ici-bas

Décalé à souhait, PUSS est jeu de labyrinthe au look enfantin mais plutôt destiné aux âmes peu sensibles. Mélangeant son gameplay avec les casse-têtes classiques et les roguelike, il a atteint un certain succès sur Steam depuis sa sortie en 2018 grâce à une douce violence et un univers psychédélique. Le 6 août prochain, PUSSS se déchainera sur iPhone et Android avec une interface repensée pour la rendre agréable sur l'écran tactile et pour les petits écrans en général. Le titre comprendra 150 niveaux à jouer, ainsi que 95 avatars de joueurs à débloquer, des réalisations et des classements en ligne. De plus, PUSS! sera une version premium et ne vous coûtera que 3,49€. Vous pouvez le pré-commander dès maintenant sur l'App Store ou le Play Store si vous êtes sur Android.

