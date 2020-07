Paipor permet de payer le péage avec son smartphone

Corentin Ruffin

On se demandait quand cette fonctionnalité allait voir le jour, c'est désormais chose faite : il est possible de payer le péage directement avec son smartphone.



La "prouesse" est rendue possible grâce à l'application paipor, développée par le gestionnaire autoroutier Sanef.



Une grande nouvelle pour éviter le stress du paiement par carte bancaire ou avec de la monnaie.

paipor : l'application qui paye l'autoroute avec un iPhone ou un Android

Sanef innove et lance la 1ère application qui lève les barrières pour vous. paipor vous propose une nouvelle expérience lors de vos passages au péage. Réglez d’un simple geste, et évitez le stress du paiement par carte.

Le télépéage a de plus en plus la cote chez les français, et pour cause, il permet un paiement sans contact et sans arrêts aux différents péages.



On se demandait alors pourquoi le smartphone ne pouvait pas en faire autant, en 2020... Et c'est là que Sanef arrive avec son application paipor, permettant un paiement depuis les mobiles compatibles.



La démarche est simple, puisqu'il suffit de télécharger cette dernière sur l'App Store ou le Play Store, de créer un compte puis de le lier à une carte bancaire.



Fonctionnant en Bluetooth et via n'importe quelle voie, il suffit de lancer paipor au moment de franchir le péage, et de marquer un petit temps d'arrêt pour que la liaison se fasse.

Télécharger l'app gratuite paipor