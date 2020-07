La Volkswagen ID.3 débute à 37 999€ en version "Life"

Parmi les technologies embarquées qu'on ne trouvera pas sur les premiers niveaux, on rappellera que l'ID.3 proposera Carplay et Android Auto, évidemment, tout comme un système d'éclairage intelligent à base de LED qui permet d'inciter le conducteur à freiner en cas de danger, ainsi qu'un affichage tête haute en réalité augmentée sur le pare-brise. Les premières livraisons sont attendues pour septembre.

Avec la finition Life, le prix passe à 37 990 €, avant bonus de 7 000€ (en France). Pratiquement 30 000€ donc avec un équipement intéressant qui contient la climatisation automatique, le système multimédia avec écran 10 pouces, des sièges chauffants, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore le chargeur à induction pour les smartphones. Côté autonomie, la firme parle de 425 km sur le cycle WLTP. La version Tour, la finition au-dessus, s'affiche à 48 999€ avec une batterie de 77 kWh et une autonomie de 549 km. Reste à connaitre le prix de la petite ID.3 de 45 kWh et une autonomie revendiquée de 330 km. Certainement sous les 30 000€ avant bonus.

Si la presse spécialisée teste actuellement la Volkswagen ID.3 vers Hanovre, le constructeur allemand en profite pour dévoiler le catalogue des finitions et des tarifs pour l’unique version disponible actuellement, un milieu de gamme de 58 kWh et 204 ch.

Près d'un an après les précommandes puis les premières informations détaillées sur l' ID.3 , Volkswagen dévoile enfin le premier prix, le vrai. Il y a quelques semaines, le groupe avait annoncé la First Edition à 40 000€, cette fois c'est la version de base "Life" qui est présentée.

