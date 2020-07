Yu-Gi-Oh! Neuron : l'app officielle pour améliorer le jeu de cartes

Il y a 3 heures

Alban Martin

Yu-Gi-Oh! Neuron est une nouvelle app qui vient d'arriver sur App Store et Play Store pour nos appareils iOS et Android. Elle vise les fans du jeu de cartes physiques avec de nouvelles possibilités.



L’application gratuite intègre notamment une technologie de reconnaissance d’image pour la gestion des decks et une base de données complète

Yu-Gi-Oh! Neuron débarque sur iOS et Android

Konami annonce aujourd’hui que Yu-Gi-Oh! NEURON, la première application officielle du jeu de cartes à jouer, est disponible sur iOS et Android dans le monde entier. Que ce soit sur l'App Store ou le Google Play, l'app est gratuite, sans pub ni achat intégré. Il faut simplement iOS 12 ou Android 8 au minimum.

Conçue pour enrichir l’expérience du Duel, Yu-Gi-Oh! NEURON propose de nombreuses fonctionnalités comme le suivi des Points de Vie, le lancer de dés, le tirage au sort et la gestion de decks. Les duellistes peuvent ainsi organiser leurs decks depuis l’application en les scannant avec l’appareil photo de leur mobile. Si il est possible de scanner jusqu'à 20 cartes à la fois, il est même possible simuler votre main de départ de 5 cartes.

Yu-Gi-Oh! NEURON permet de sauvegarder des decks dans la base de données afin de facilité la recherche des cartes via la caméra. Cela permet aussi aux joueurs d'accéder aux noms des cartes, à leurs descriptions et aux marqueurs Lien, et ce dans huit langues différentes. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur la page officielle de Yu-Gi-Oh! NEURON.



Voilà de quoi améliorer sensiblement l'expérience du jeu de cartes. Que vous soyez novice ou expert Neuron est forcément un compagnon indispensable.

Les principales fonctionnalités de Yu-Gi-Oh! NEURON sont :

Un chronomètre pour les duels, le suivi des Points de Vie, des compteurs, le lancer de dés, le tirage au sort et une musique d’ambiance épique

L’enregistrement des decks grâce à une technologie de reconnaissance d’image permettant de capturer jusqu’à 20 cartes à la fois

Un puissant éditeur de deck pour construire des decks et les partager avec d’autres joueurs

Une base de données complète avec des fonctions de recherche et de suivi

Les détails concernant les cartes Interdites & Limitées

L’accès aux actualités Yu-Gi-Oh! partagées par KONAMI

L’obtention d’un ID, nécessaire pour participer aux tournois officiels

Pour ceux qui ne connaitraient pas Yu-Gi-Oh!, il s'agit d'un célèbre manga créé par Kazuki Takahashi et publié dans le magazine hebdomadaire « WEEKLY SHONEN JUMP » de SHUEISHA depuis 1996. Konami Digital Entertainment édite depuis 1999 le Jeu de Cartes à Jouer (JCC) et les jeux vidéo basés sur Yu-Gi-Oh.

Télécharger l'app gratuite Yu-Gi-Oh! Neuron