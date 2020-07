Un concept vidéo avec un iPhone 13 et un iPhone 13 Pro

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Oubliez l’iPhone 12, et même l’iPhone 12S, passons directement à l’iPhone 13. Grâce à la chaîne ConceptiPhone, il est possible d’aller dans le futur pour apercevoir de qui pourrait être l’iPhone de demain.

Un iPhone 13 plausible mais un iPhone 13 Pro inutilisable

La chaîne YouTube fait d’une pierre deux coups avec une vidéo incluant deux concepts d’iPhone 13 et iPhone 13 Pro.



L’iPhone 13 classique est assez intéressant avec un écran total sans encoche et surtout des bords tactiles façon Touch Bar qui permettent d’avoir des raccourcis et interactions rapides. On peut y voir les icônes récentes, les boutons de volume et autre élément pratique comme les notifications ou les éléments du centre de contrôle. Ce serait une bonne solution pour améliorer un peu plus la productivité.



Pour le reste, peu ou prou de nouveautés avec toujours un triple capteur arrière et un design plat façon iPhone 4.



En revanche, l’iPhone 13 Pro est bien moins réaliste et rappelle quelques concepts déjà vus il y a des années. C’est un iPhone avec un écran total à l’avant qui déborde sur les cotes, et un écran à l’arrière avec une bande au milieu. C’est assez fou et plutôt moche, surtout qu’on ne voit pas vraiment comment tenir son iPhone 13 Pro...



Bref, le premier concept est intéressant, le deuxième est trop délirant. Et vous, quel est votre avis ?

Enfin, voici la vidéo en question :