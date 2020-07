Un joli iPhone 12 Pro avec écran XDR et Lidar

Alban Martin

Si l'iPhone 13 de ce matin ne vous a pas convaincu, voici un nouveau concept pour le futur iPhone 12 Pro. Plus terre à terre, il compile les fuites les plus insistantes et plausibles pour nous dévoiler le premier iPhone 5G avant l'heure.

Un joli concept mais pas assez poussé pour l'iPhone 12

Publié par ConceptiPhone, le rendu animé est signé MotionFox. On y retrouve le futur iPhone 12 Pro en noir mat, alors qu'on aurait voulu le voir en bleu nuit, un nouveau coloris très attendu.



Bref, le smartphone Apple se montre ici avec une encoche réduite, un écran OLED XDR, un modem 5G, un scanner Lidar et une puce A14 en 5nm. Le reste, à savoir une triple caméra compatible 4K, le Face ID, l'étanchéité ou encore la recharge sans fil sont déjà connus sur les iPhone actuels.

Dommage que le concept n'aille pas plus loin sur l'écran 120 Hz (dont certains disent qu'il n'arrivera que sur l'iPhone 12S ou même 13) ou la recharge inversée qui avait été annulée au dernier moment sur l'iPhone 11 Pro.



En tout cas, on sent qu'on se rapproche de l'annonce des iPhone 12 et iPhone 12 Pro. La conférence serait d'ailleurs maintenue pour le 8 septembre mais avec une commercialisation décalée à octobre comme le rapportions encore ce matin.



Pour vous, quelle est la meilleure nouveauté des iPhone 12 ? Pour ma part, le format compact de l'entrée de gamme (cf le petit iPhone 12) constitue un argument de poids.



Voici la vidéo de l'iPhone 12 Pro :