Nouvelles images et vidéos pour Final Fantasy Crystal Chronicles RE

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

La version remasterisée du jeu Final Fantasy Crystal Chronicles approche à grand pas. En attendant le 27 août sur iOS, Android, PS4 et Nintendo Switch, le jeu qui sera gratuit au départ se dévoile en grande partie



L'éditeur Square Enix nous a fait l'honneur de nous partager des informations, des images et des vidéos de gameplay.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition en détail sur iOS, Android, PS4 et Switch

Sorti pour la première fois il y a 17ans, ce classique du genre action-RPG suit toujours les aventures épiques des caravaniers de cristal en quête de la myrrhe, liquide rare et précieux nécessaire à la purification du cristal protégeant leur monde d’un gaz mortel, le miasme.



Pour avancer, il faudra se servir de vos sorts et de votre force brute et faire équipe avec des amis lointains pour venir à bout d’adversaires redoutables ! Recrutez jusqu’à quatre joueurs pour qu’ils rejoignent votre caravane de cristal en mode multijoueur en ligne. Des aventures épiques attendent votre caravane tout au long de ses explorations de nouveaux territoires regorgeant de merveilles.



Voici le prologue :

Il y a bien longtemps, une gigantesque météorite s’abattit sur le monde et le recouvrit de miasmes toxiques.Les cristaux tiennent les vapeurs mortelles en respect, mais leurpuissance n’est pas éternelle.Des caravanes partent régulièrement à la recherche de "gouttes de myrrhe" pour redonner vie aux cristaux. Ceci est l’histoire de ces jeunes aventuriers courageux qui quittent leur foyer pour le protéger.Bienvenue dans "CRYSTAL CHRONICLES".

Avec son nouveau moteur graphique, bien plus convaincant et plus moderne, FF CC RE propose de nouveaux contenus et surtout un jeu cross-plateform qui autorise les parties entre joueurs mobiles, PS4 et Switch mais aussi la possibilité de jouer sur un support puis un autre.



Cette édition enrichie de contenu nouveau et amélioré réservera des surprises même à ceux ayant joué à la version originale :

Jouez avec vos amis pour former une caravane de quatre personnes, ou faites de nouvelles connaissances n’importe où, à tout moment, grâce au système de mise en relation.

Profitez de graphismes 3D améliorés en haute définition et de doublages en anglais (pour la première fois !)

Découvrez une aventure encore plus riche et profitez de nouvelles options de jeu, dont un niveau de difficulté supplémentaire. Vous trouverez également de nouveaux boss à affronter, de nouvelles armes à récupérer, des apparences de personnage inédites, et plus encore.

En détail, voici toutes les nouveautés :

Horloge magique permettant la “Fusion des sorts”; les sorts et les compétences sont plus puissants lorsque vous les synchronisez avec vos amis en mode multijoueur en ligne.

Des donjons d’un niveau de difficulté supérieur accessibles après avoir terminé le jeu de base

Mode mimic pour modifier l’apparence de votre personnage

Mini-carte désormais toujours visible en haut à droite de l’écran

Doublage des personnages

Nouveaux équipements et objets d’amélioration

Possibilité de rejouer les scènes de l’histoire dans le journal

Si les quatre joueurs utilisent la fonctionnalité “mimic” en multijoueur, votre caravane peut se retrouver constituée entièrement de personnages secondaires! Pour utiliser un “mimic”, vous avez besoin du cristal associé au personnage dont vous voulez prendre l’apparence. Ces cristaux peuvent être obtenus en collectionnant des timbres dans les différentes maisons Mogréparties dans le monde; vous pouvez également les obtenir en terminant des donjons difficiles.

Mode de discussion rapide pour échanger facilement avec vos amis en jeu

Nouvelles versions des chansons emblématiques “Sound of the Wind” et “Starry Moonlit Night” et narration en jeu par Donna Burke (en anglais) et Yae (en japonais)

Nouvelle musique réalisée par le compositeur original du jeu Kumi Tanioka

La version Lite de Final Fantasy Chronicles Remastered

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES RemasteredEdition Lite est téléchargeable gratuitement, et permet aux joueurs de découvrir le début du jeu et les trois premiers donjons sans payer.



Les joueurs peuvent commencer leur aventure en mode hors-ligne ou rejoindre les parties d’autres joueurs via le mode multijoueur multiplateforme. Les joueurs de l’édition Lite peuvent accéder à une plus grande partie du jeu s’ils rejoignent la partie d’un joueur possédant le jeu complet, ce qui permet à tout le monde de profiter de l’histoire ensemble.



Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sortira le 27 août pour PS4, Nintendo Switch, iOS et Android. Sur iOS et Android, le jeu sera disponible gratuitement et cette version gratuite inclura le même contenu que la toute nouvelle édition de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Lite sur consoles.



Encore une petite vidéo pour la route :