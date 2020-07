Bourse : Apple fractionne par quatre les actions AAPL

Medhi Naitmazi

Après les annonces des résultats trimestriels d'hier soir, Apple a annoncé du nouveau pour l’action AAPL.



Afin de rendre accessible sa cotation, la firme a fractionné cette dernière en quatre.

Nouveau record historique à Wall Street pour AAPL

Voici ce qu’a déclaré Apple cette nuit dans un communiqué :

Chaque actionnaire d’Apple enregistré à la clôture boursière du 24 août 2020 recevra trois actions supplémentaires pour chaque action détenue à la date d’enregistrement et les opérations ajustées en fonction du fractionnement débuteront le 31 août 2020.

Ce n’est pas une perte pour les actionnaires actuelles puisque que le fractionnement n’influe que sur le nombre, pas la valeur. En effet, avec un split de quatre pour un, un actionnaire qui aurait une action AAPL actuelle à 380$ aurait alors quatre unités de 95$ le 31 août prochain, date du fractionnement.

C’est une pratique courante en bourse, qui permet d’avoir des investisseurs avec des portefeuilles plus petits. La dernière fois que la firme l’a fait c’était en 2014 avec un split de 7 pour 1.



Pour le reste, on retiendra que les résultats financiers du 3ème trimestre fiscal d’Apple ont révélé des résultats au-dessus des attentes avec un chiffre d’affaires de 59,7 milliards de dollars en hausse de 11% et surtout des rebonds au niveau de l’iPhone, de l’iPad et du Mac, un nouveau record pour les wearables, ainsi que pour les services.