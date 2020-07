Mac et iPad : les grands gagnants du COVID-19 selon Tim Cook

Il y a 5 heures

Alban Martin

Si vous vouliez savoir si Apple a réussi à maintenir le cap pendant la pandémie, la réponse a été claire hier soir avec des résultats trimestriels éclatants. Par contre, dans le détail, certains produits font mieux que d'autres. Tim Cook a ainsi évoqué l'iPhone, l'iPad, le Mac et les accessoires comme l'Apple Watch ou les AirPods.

Tim Cook peut remercier le confinement

Cook a déclaré que la pandémie avait probablement stimulé les ventes d'iPad et de Mac en raison des règles de confinement qui ont poussé les gens à travailler de chez eux ou à apprendre à distance. "Il y a un changement qui se produit en ligne, mais le "en ligne" ne compense pas entièrement la perte "hors ligne", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Bloomberg TV.



Pourtant, «l'iPhone a fait mieux que ce à quoi nous nous attendions», d'après le CEO. Les ventes d’iPhone d’Apple ont grimpé de 1,7% à 26,4 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 21,3 milliards de dollars.



Apple a vu un ralentissement des ventes d'iPhone durant les trois premières semaines en avril lorsque l'impact du Covid-19 a été «particulièrement mauvais», mais les conditions se sont améliorées en mai et juin, au point de surpasser les attentes. Mais le plus intéressant concerne deux autres produits historiques : les tablettes et les ordinateurs.



L'iPad a connu son meilleur trimestre de juin en 8 ans et le Mac a également atteint un record. Les chiffres par rapport à la même période l'an dernier sont en augmentation de +31,08% pour l’iPad et +21,65% pour le Mac.

Plus de 100 magasins Apple aux États-Unis ont dû fermer à nouveau en raison de la pandémie. Il a déclaré que les fermetures «pèsent sur les résultats» et impliquaient qu'elles continueraient d'entraver les ventes d'iPhone. Il a déclaré qu'Apple ne donnait pas de prévisions budgétaires pour le quatrième trimestre en raison de l'incertitude persistante.



Le dirigeant d'Apple a également déclaré que certains services, y compris les réparations et les garanties AppleCare, avaient été affectés par la pandémie. Pourtant, il a cité des revenus records pour la catégorie service qui comprend notamment l'App Store, Apple Music, les produits vidéo et les services cloud. Idem pour les accessoires qui ont encore grimpé, certainement grâce aux AirPods.



