American Airlines diffuse Apple TV+ gratuitement en vol

Cette nouveauté n'est pas nécessairement utile pour ceux qui ont déjà un abonnement Apple TV+. En effet, les abonnés existants peuvent télécharger des films et séries pour les regarder hors connexion depuis leurs appareils Apple. Mais si vous n’avez pas eu le temps de télécharger votre émission préférée avant de monter à bord, vous serez probablement ravi qu’Américain et Apple pensent à vous, même si tout le catalogue n’est pas offert. Pour l'instant, les titres disponibles sont :

La possibilité de diffuser Apple TV+ est exclusive à American Airlines. En fait, cette nouvelle fonctionnalité s’appuie sur la relation existante entre la compagnie aérienne et Apple. En février 2019, les deux sociétés ont uni leurs forces pour offrir gratuitement le streaming Apple Music en vol . Ce service est limité aux vols intérieurs équipés de ViaSat d'American Airlines et nécessite un abonnement Apple Music. Mais il offre un accès Wi-Fi gratuit au streaming Apple Music sans payer de forfait Internet. Alors que le service Apple Music en vol nécessite un abonnement, le nouveau partenariat Apple TV+ est ouvert à tous les passagers. De quoi découvrir l’offre facilement.

Apple vient d’élargir son partenariat avec American Airlines, car la compagnie aérienne propose désormais le streaming gratuit Apple TV+ en tant qu'option de divertissement en vol. Même si tout le catalogue n’est pas disponible, cela permet d’avoir encore plus de choix pendant le voyage.

