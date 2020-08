AppleCare+ : Une arnaque familiale en Suisse sur 1000 iPhone

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

C'est une affaire de famille comme disait l'autre. Si le fils a commencé en 2015, jusqu'en 2019, la mère n'était impliquée qu'en 2016. Les deux personnes sont accusées d'avoir fait une escroquerie à l'assurance avec des iPhone endommagés et maquillés en Suisse en provenance de Hong Kong. La plupart des appareils avaient subit des dégâts d'eau.

Un modèle économique bien rodé

Les iPhone importés avaient des numéros de produit «clonés», les numéros IMEI piqués sur d'autres appareils d'origine. Mais pas n'importe lesquels puisqu'il fallait que leur propriétaire ait souscrit à l'assurance AppleCare+. Ce service coûteux d'Apple offre notamment réparation gratuite ou un échange standard pour les dommages involontaires tels que les dégâts d'eau.



Ainsi, les deux ressortissants chinois ont écoulé près d'un millier d'iPhone non fonctionnels. En Apple Store, les techniciens ont ordre de ne pas ouvrir l'appareil en cas de dégâts dus à un liquide pour ne pas prendre de risque. A chaque fois, le fils les a renvoyés à Hong Kong et a reçu sa commission pour cela (10 CHF par appareil).



Le parquet parle d'un homme qui "a frauduleusement induit les autres en erreur". Le tout est un "abus de garantie" et concerne plus de 1000 iPhone dont 100 ont été échangés par la mère.

Le procès a montré que les deux accusés sont aux prises avec des problèmes financiers depuis des années. Les fraudeurs de Hong Kong sont inconnus des services locaux, mais semblent avoir opéré dans le monde entier.



Le «modèle économique» a été révélé lorsque les douanes bâloises ont découvert deux paquets contenant 50 iPhones contrefaits. Le parquet d'Argovie réclame quatre ans de prison, une amende et une amende pour le fils. De plus, il devrait être expulsé du pays pendant sept ans (tous deux vivent en Suisse depuis près de 20 ans). La mère aurait été condamnée à 18 mois de prison et à une période d'essai de deux ans.



De leur côté, la mère et le fils ont déclaré au tribunal qu'ils ne savaient pas que les iPhones étaient des faux. Ils n'ont fait réparer les appareils de bonne foi que pour le compte d'un ami de Hong Kong... Pas sûr qu'ils s'en sortent comme cela.



Source